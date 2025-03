La "burbuja" de Silicon Valley, explicada por un experto: "Atrae talento, dinero y proyectos"

Esteve Almirall , profesor de ESADE y experto en IA –autor del libro –Qué hacer cuando todo cambIA–, señala que esta burbuja basada en el “hype” o expectativas es buena para impulsar la innovación : “El hype atrae talento, dinero y proyectos”, aunque también es cierto que “ se pierde mucho dinero en proyectos que no llevan a ningún sitio ”, explica. Ahora bien, para el experto, eso “hace que esta tecnología evolucione a un nivel de aceleración muy alto”. Y, sin esta burbuja, no podría existir el nivel de desarrollo que tienen estas tecnológicas.

Y, precisamente, en el desarrollo de la IA una de las piezas importantes es el talento: “El dinero parece importante, pero no lo es: es vital contar con el mejor talento ”. Por ejemplo, OpenAI cuando sacó GPT-3.5 contaba con menos de 200 trabajadores. Sin embargo, ahora son casi 2.000. Y estos grupos de trabajadores especializados son los que al final propician los desarrollos tecnológicos.

“ Esta nueva generación de empresas nos falta en Europa ” porque, aunque “estaría bien que las empresas durasen 1.000 años”, esa no es la realidad: “de media, duran 20 o 30 años”, explica Almirall. Con eso defiende que el dinamismo no es malo para la economía, sino que es la manera de desarrollar nuevas empresas y propuestas. Y que implica la creación, pero también el cierre de aquellos proyectos que dejan de ser viables.

Y en todo esto, ¿cómo se explica el éxito o el fracaso de una tecnología como ChatGPT? “OpenAI no ha hecho ni un solo anuncio porque han crecido en base al efecto red ”, explica Almirall. En realidad, son dos efectos relacionados entre sí. El primero es el número de usuarios : “conforme aumenta la cantidad de gente que utiliza un producto, aumenta el valor que tiene para ti”. Eso ocurrió, por ejemplo, con Whatsapp. Si solo lo usan un par de personas, no tiene sentido. Mientras que si lo usa todo el mundo “el valor para nosotros es brutal porque se convierte en la manera de comunicarse”.

Otro efecto es la “aumentation”. Esto es, “cuando tienes algo que te aporta tanto valor que se convierte en imprescindible, no utilizarlo quiere decir que estás en desventaja”. Es decir, cuanta más gente use la IA, “el estándar habrá subido y no tendrás más remedio que utilizarla”.