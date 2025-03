Esteve Almirall, experto en IA: "Las empresas que no la adopten estarán muertas"

R: Siempre que tienes una atracción enorme a partir de las posibilidades que tiene una nueva tecnología, se crea un círculo de hype [expectación]. Y hay gente que intenta guiar la captación de dinero y de talento, normalmente intentando predecir el futuro. Y habitualmente conseguimos equivocarnos, a no ser que sea un futuro cercano. Pero confiamos en que la gente tenga poca memoria y que dentro de unos meses ya no se acuerden.

R: Las disrupciones modernas evolucionan a través de un proceso de ‘hype’ y empiezan desde arriba. Es decir, cuando sale Tesla, no sale con un pequeño cochecito que va evolucionando, sino que lanzan un modelo fantástico. Lo mismo con ChatGPT. Y entonces, evoluciona en forma de “hype loop” [círculo de sobreexpectación]: captura muy fácilmente dinero, talento y proyectos. Tiene muchos problemas porque mucho de este dinero se tira en proyectos que no van a ninguna parte. Pero hace que la tecnología, hasta que no encuentre sus límites, evolucione muy rápidamente.

R: Mientras que las disrupciones evolucionan a través del “hype loop”, la adopción es un fenómeno social y evoluciona a escala humana. Y esto depende de la intensidad competitiva, del sector donde estés… Como no todos estamos metidos en grandes ‘hubs’ tecnológicos, siempre te decepciona porque piensas que la tecnología puede hacer 10 millones de cosas que tú no ves en tu entorno.

R: Sí, el personal evoluciona más rápido porque son tecnologías que no tienen barreras: para utilizar ChatGPT no hace falta nada… Por eso siempre existe un decalaje curioso. Por ejemplo, en ESADE todos los alumnos y profesores utilizan ChatGPT o equivalente. ¿Se ha incorporado a nuestros métodos de enseñanza? No mucho o muy poco. No han cambiado ni los programas ni la organización.