La aplicación permitirá dejar una nota de voz cuando el receptor no conteste a la llamada

La novedad se encuentra en fase beta para Android y se suma a otras pruebas relacionadas con recordatorios

WhatsApp está desarrollando una nueva herramienta que recuerda al clásico contestador telefónico, ya que ofrecerá la posibilidad de dejar un mensaje de voz cuando el destinatario no atienda una llamada.

De esta forma, si un usuario intenta comunicarse con un contacto a través de la aplicación y no recibe respuesta, podrá grabar un mensaje breve para que la otra persona lo escuche más tarde, sin necesidad de esperar a que vuelva a estar disponible.

Disponible en la beta de Android

La función ha sido detectada en la versión beta 2.25.23.21 de WhatsApp para Android, y aparece de manera automática tras producirse una llamada perdida. Además de cumplir con la función de aviso, también servirá como recordatorio para devolver la llamada, según adelanta el portal especializado WABetainfo.

Más herramientas en pruebas

Esta novedad se complementa con otra en la que trabaja WhatsApp: la posibilidad de establecer un mensaje de aviso asociado a una llamada perdida, con el fin de garantizar que el usuario lo revise más adelante.

Un guiño al contestador clásico

Ambas opciones recuerdan al funcionamiento de los antiguos contestadores telefónicos, que la compañía ahora adapta a su app de mensajería para facilitar la comunicación en aquellos momentos en que el interlocutor no puede responder.