La Policía alerta del "fraude disfrazado de amor" a través de redes sociales y con inversiones en criptomonedas
La Policía aconseja no fiarse de desconocidos que nos ofrecen oportunidades urgentes de inversión
El plan antiestafas del Gobierno frena casi 50 millones de llamadas y más de dos millones de SMS desde marzo
La Policía Nacional ha alertado de un nuevo fraude a través de las redes sociales y usando como vehículo inversiones falsas en criptomonedas. Es lo que han denominado "fraude disfrazado de amor" con el que nos pueden "desplumar" si no nos andamos con cuidado.
La estafa tiene un mecanismo muy sencillo, alguien aparece en nuestra vida de repente o incluso por error. Nos envía un mensaje inocente al móvil, a redes sociales o incluso a través de una aplicación de citas y esa persona empieza a interesarse por nosotros.
Falsa oportunidad de inversión en criptomonedas
Después de ganarse nuestra confianza durante días o meses y de hacernos creer que tenemos una relación sentimental, nos habla de una gran oportunidad de inversión. Casi siempre está relacionada con criptomonedas y nos asegura que podemos ganar mucho dinero sin ningún riesgo. Un negocio fácil, rápido y seguro en el que solo necesitamos invertir un poco.
¿Qué podría salir mal? Todo, concluye la portavoz policial. Cuando nos hayan sacado el dinero desaparecerá y no volveremos a tener noticias de esa persona.
La Policía finaliza su mensaje en redes sociales con unas breves recomendaciones para evitar caer en estas estafas. Piden que no caigamos en su juego y que no enviemos dinero ni invirtamos nunca por recomendación de alguien que hemos conocido por Internet y de manera accidental.
También nos aconsejan que no hablemos jamás de nuestra situación financiera con desconocidos y, sobre todo, que desconfiemos de personas que nos aseguran oportunidades de inversión exclusivas, al tiempo que nos exigen actuar con rapidez.