Los expertos subrayan la importancia de enseñar a las familias a desarrollar un pensamiento crítico en casa, sin que las opiniones de los adultos parezcan un ataque. Padres y madres tienen que ser capaces de dialogar cuando sus hijos sueltan en la cena que el cambio climático es un invento o que repiten una única visión del mundo que ven en los vídeos con sus móviles.

El proyecto Educación Conectada, de Fad Juventud y BBVA ofrece vídeos y tutoriales gratuitos, destinados familias, estudiantes y docentes, a modo de guía para gestionar las diferencias de opinión entre padres e hijos y al mismo tiempo ayudar a que desarrollen un criterio personal desde pequeño.

Expresiones como "eso no es así", "lo vi en un vídeo" o "me lo pasó alguien por WhatsApp" que a veces son difíciles de contrastar, se gestionan en este proyecto que se plantea el reto de educar en un entorno cambiante y cada vez más exigente como el digital.

El último vídeo publicado ofrece pautas sobre cómo pensar en redes sociales para que los adultos guíen a los jóvenes- y la forma de cuestionar las creencias.

"Cuando les das la oportunidad de justificar sus ideas estás enseñándoles a pensar con profundidad, no solo a repetir (lo que ven en Internet). Y si dicen algo con lo que no estás de acuerdo tampoco hace falta entrar con la artillería pesada", reflexionan los expertos.

Diálogo, escucha activa y pensamiento crítico

Educación Conectada propone sugerencias que están directamente relacionadas con el diálogo, la escucha activa y el pensamiento crítico, como hilo conductor de los tutoriales.

Entre los objetivos de esta iniciativa es abrir espacios en los que no hay castigos porque la principal recomendación es escuchar, compartir tu opinión y "siempre desde el diálogo".

Este y otros consejos como "normalizar el cambio de opinión" o "enseñar a cuestionar, no repetir" se presentan con situaciones cotidianas para que se puedan llevar en la práctica en cada hogar con una pregunta fundamental: "¿Por qué piensas eso?", en lugar de cortar con un "eso no es así".

Esta especie de guía para padres y madres también recuerda que no es una competición por ver quién tiene razón, sino para un mejor entendimiento con sus hijos. Los adultos también tienen que estar abiertos a reconocer sus errores y admitir sus equivocaciones: "Cuando hacemos esto les abrimos una puerta enorme para que puedan hacerlo sin miedo".