El futuro de las estafas online, según una experta: "Reduciremos el problema cuando entendamos una cosa"

La divulgadora científica María Aperador reflexiona sobre los futuros escenarios a los que nos vamos a enfrentar con las estafas en internet

La criminóloga María Aperador alerta de uno de los ciberataques más perversos: "Se aprovechan de que las webs de los servicios públicos fallan"

María Aperador —quién ha publicado recientemente su nuevo libro “Mentalidad Inhackeable”— se muestra tajante ante la situación actual de la ciberseguridad: “Hemos observado todo siempre desde la óptima de lo técnico, mientras que la parte social y psicológica se ha dejado de lado”.

La experta ilustra así el panorama para referirse al ‘modus operandi’ de las estafas cibernéticas, ya que “aunque se produzcan en el ciberespacio, no dejan de atacar sesgos, emociones y responder a patrones de comportamiento intrínsecamente humanos con el único fin de que caigamos en la trampa que ellos nos tienen preparada”, explica.

Ante un escenario en el que los ciberataques son cada vez más sofisticados y se producen con mayor cantidad, Aperador se muestra optimista desde el punto de vista social. “Reduciremos el problema, pero tenemos que ser conscientes y trabajar en ello”, inicia.

Las estafas en internet en los años venideros

“Creo sinceramente que la alfabetización es clave para abordar el fenómeno de las estafas en internet. Y aunque todavía queda mucho por hacer, ya se observa cómo ha ha habido un ‘despertar social’, en el que la gente quiere ser partícipe de los elementos que rodean a este tipo de cosas”.

Aperador ilustra el hecho de que ese ‘despertar social’ no sólo tiene que ver con el propio internet. También incluye “la conciencia por los derechos que nosotros tenemos en internet”, mientras que también alude al hecho de que “la gente que hasta ahora no estaba familiarizada con internet tiene preocupaciones y quieren aprender a distinguir todos los elementos que conforman una estafa en internet. Eso es, sin duda, muy alentador para mi”.

“Sabemos que existe un problema, cosa que antes se ignoraba. Ahora es el mejor momento para ponerle la solución”, remarca.

De las empresas, a la cotidianidad

Otro de los elementos que la criminóloga y divulgadora pone encima de la mesa es el foco de la ciberseguridad. La experta lamenta que “hasta ahora, todo lo que tenía que ver con ciberseguridad estaba dirigido principalmente a las grandes empresas”. “¿Y las personas, qué?”, se pregunta.

Ante un escenario en el que contamos con más dispositivos conectados que nunca y la inteligencia artificial ha entrado ‘en la cocina’ de la humanidad, Aperador también aboga por “el entrenamiento” que hemos de llevar a cabo para poder tener una alfabetización y una educación basada en los derechos y riesgos de internet.

“No tenemos este ‘sexto sentido’ en internet de que algo va mal, que es raro. El planteamiento radica en que nos han soltado en un sitio desconocido y todavía seguimos aterrizando. Estamos aprendiendo y esto va a requerir un período de adaptación”.

Este ‘entrenamiento’ al que hace referencia no es otra cosa que aprender a discernir los elementos que “nos llevan a la trampa del ciberdelincuente”. Y todo pasa por una nueva base: ser conscientes de la situación y saber que hay un problema que abordar, de acuerdo con la experta. Cosa que ella, celebra.