La ciencia marca como nuevo objetivo conseguir el 70% de supervivencia en casos de cáncer: "El objetivo es cronificarlo y aprender a vivir con él"

El doctor Ángel Carracedo destaca la importancia de hacer cribados genéticos en vez de pruebas de detección del cáncer: "Nos anticipamos"

Un 70% de supervivencia en el cáncer es el objetivo que se ha marcado la ciencia para el año 2030. Hoy día es el día de la investigación del cáncer. El equipo de Informativos Telecinco ha visitado dos laboratorios punteros de España. Informa en el vídeo Tatiana Domínguez.

Se calcula que este año se diagnosticarán cerca de 300.000 nuevos casos de cáncer en España y de ellos entre el cinco y el 10% son hereditarios. “Nosotros lo que recibimos son o familias o pacientes que tienen un cáncer en concreto y lo primero que hacemos es analizar todos los genes que se conocen ya relacionados con ese tipo de cáncer en particular y así podemos identificar quiénes han heredado esa mutación. No quiere decir que por tener esa mutación seguro vayas a desarrollar el cáncer”, explica Mercedes Romero, jefa del Grupo Cáncer endocrino hereditario CNIO.

Si no se encuentra la causa de la enfermedad, hay otras posibilidades como las que enumera Javier Leandro, investigador del mismo grupo: “Existe un programa nacional piloto llamado ‘Impact Genomica’, donde podemos incluir a estas familias y estudiar su genoma completo”

Cronificar el cáncer, el nuevo objetivo

Aquí en el Instituto de Biomedicina de Sevilla llevan más de 10 años investigando por qué las células se vuelven tumorales y entonces más agresivas: “Lo que queremos es identificar vulnerabilidades en las células malignas para intentar atacarlas con fármacos y así poder curar el cáncer, que es nuestro objetivo”, dice Amancio Carnero, profesor de investigación de CSIC.

Atendiendo a los tipos de tumores hay más de 200 tipos y además miles de variaciones. ¿Podría ayudar la inteligencia artificial?: “Sí, si somos capaces de hacer los algoritmos adecuados analizando ella misma esos datos” El fin perfecto sería curar el cáncer, pero si la meta es cronificarlo: “Cada vez se hace más difícil terminar curando completamente el cáncer. Entonces el objetivo es cronificarlo y aprender a vivir con él, como por ejemplo puede ser la diabetes”.