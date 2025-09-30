China desvela los detalles secretos de la cara oculta de la Luna: es más fría y rocosa
Un nuevo análisis liderado por investigadores chinos sugiere que el interior del lado oculto es más frío que el de la cara visible
La cara oculta de la Luna ha sido un misterio envuelto de sombras y especulación. Un nuevo análisis publicado en ‘Nature Geoscience’, basado en las muestras de las rocas traídas el año pasado a la Tierra sugiere que el interior del lado oculto es más frío que el de la cara visible.
Unos resultados que han extraído los científicos chinos gracias a las muestras que tomó la nave robótica Chang’e 6 el año pasado del cráter Aitken y que llegó a la Tierra en junio de 2024, en una cápsula que aterrizó en el desierto de Mongolia.
El equipo internacional, liderado por investigadores de la University College London y la Universidad de Pekín, pone de manifiesto que los fragmentos tienen unos 2.800 millones de años. En concreto, el estudio se basa en el análisis de los 300 gramos de suelo lunar asignados al Instituto de Investigación de Geología del Uranio de Pekín, informa ‘El Mundo’.
"La cara visible y la cara oculta de la Luna son muy diferentes en la superficie y, potencialmente, en el interior. Es uno de los grandes misterios de la Luna. La llamamos la Luna de dos caras. Desde hace tiempo se ha planteado la hipótesis de una drástica diferencia de temperatura entre la cara visible y la cara oculta del manto, pero nuestro estudio proporciona la primera evidencia con muestras reales", ha explicado Yang Li, coautor del estudio.
Así, la cara oculta de la Luna tiene una corteza más gruesa, es más montañosa y cuenta con más cráteres, además de presentar menos zonas oscuras de basalto. Los investigadores consideran que la menor concentración de elementos radiactivos como uranio, torio y potasio, que generan calor al desintegrarse, podría explicar la diferencia.
Ya otros estudios habían sugerido que la distribución desigual de elementos productores de calor podría haberse producido después de que un gran asteroide u otro cuerpo planetario chocara contra la cara oculta, explica ‘El Mundo’.
Aunque el estudio no permite calcular la temperatura actual del manto lunar, sugiere que el desequilibrio térmico podría haberse mantenido durante miles de millones de años. “Resolver este misterio nos acerca a comprender mejor la historia geológica de nuestro satélite y, en última instancia, su origen violento”, concluyen los autores.