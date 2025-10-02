Antoni Mateu 02 OCT 2025 - 06:31h.

Varios expertos explican los motivos por los que se complican las investigaciones a la hora de atrapar delincuentes dentro del espacio digital

Ya sean estafas, suplantaciones de identidad o cualquier otro tipo de sustracción o acceso no autorizado a informaciones personales, los ciberataques suelen ser difíciles y complicados de desarmar. A pesar de la sofisticación de la tecnología, así como también, de las personas especializadas en actuar contra este tipo de crímenes, hay una concatenación de elementos que dificultan esta tarea.

La criminóloga María Aperador —quién publicó su nuevo libro 'Mentalidad Inhackeable'— da a conocer algunos de los factores técnicos y logísticos por los que desenmascarar a criminales informáticos es complicado. Adicionalmente, el abogado y criminólogo Pablo de Palacio de Lassaletta da unas primeras pinceladas de por qué acabar con actividades de este tipo es difícil, desde el punto de vista legal:

“Cuando se detiene a un criminal y se le juzga, toda la operativa se lleva a cabo en un territorio concreto y definido. El cibersespacio, en cambio, no tiene fronteras como tal. Además, todas las actividades delictivas que se cometen nunca se suelen llevar a cabo desde un mismo país o territorio, por lo que son muchas las circunstancias a nivel legal que se han de tener presentes para detener y juzgar a los autores”.

Sin embargo, más allá de la propia perspectiva legal, Aperador ilustra el escenario de operativa, desde el punto de vista tecnológico.

La interconexión de infraestructuras

Conectarse a internet es algo que esconde muchas capas de profundidad. Por una parte, está nuestra propia ubicación física, así como la de nuestro dispositivo, Por otra, están los servidores que utilizamos para conectarnos a la red. Pero, además, también están los servidores —con sus respectivas ubicaciones— de los sitios a los que accedemos. No se trata, por tanto, de una conexión lineal, del dispositivo a la web. Muchos son los actores que intervienen en este proceso.

Lo mismo sucede con el problema de los crímenes informáticos. La criminóloga ilustra el siguiente problema: “Si el atacante está en Rusia, pero utiliza servidores de conexión ubicados en la India y además utiliza programas para ocultar su identidad —como pueda ser una VPN—, el problema de rastrear y ubicar a la persona que lleva a cabo un delito es muy complicada”.

En este sentido, la experta también explica la importancia de la cooperación a nivel internacional: “muchos de los casos se tienen que resolver por medio de Europol y con colaboraciones con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que en raras veces se lleva a cabo toda la operativa desde un mismo punto. No obstante, cuando se centra toda la operativa dentro de territorio europeo, es entonces cuando es muchísimo más fácil localizar a los autores”.

Unos ciberdelincuentes quisieron premiar al cuerpo policial que acabó con ellos

En aras de ilustrar la complicación —y el ‘modus operandi’ de los delincuentes—, María Aperador ha compartido con Informativos Telecinco la siguiente anécdota:

“Hace unos meses, la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Interpol y la Europol atraparon en el aeropuerto de Barajas al contable de una organización criminal de ciberdelincuentes. El caso era muy enrevesado, complicado y llevó tiempo descubrir quiénes estaban detrás. Sin embargo, la banda consideró impecable el trabajo de los cuerpos policiales, que quisieron ofrecerles un premio con mucho dinero de por medio, para felicitarles la labor. La intención no era otra que intentar comprarlos para que formen parte de la red”.

Explica, además, que este movimiento es “por recochineo” hacia las autoridades. Además, del hecho de que “la ciberdelincuencia constituye el 1,5% del PIB mundial en términos económicos. Las bandas más poderosas tienen infinidad de recursos y los aprovechan para hacerse lo más fuertes posible, cueste lo que cueste”, concluye