01 OCT 2025

España lanzará un satélite a 36.000 kilómetros que distribuirá claves utilizando las propiedades de la física cuántica

Todo en marcha para crear las contraseñas espaciales made in Spain

¿A quién no le preocupa la seguridad de sus claves? Las del banco, las del correo electrónico... los sistemas son, cada vez, más sofisticados, pero los hackers van siempre por delante y somos muy vulnerables. Ante esta evidencia llegan las claves cuánticas, imposibles de piratear porque llegan directamente del espacio desde un satélite. Y lo mejor es que el proyecto, pionero a nivel mundial, es español.

La amenaza cuántica es real. En unos años un ordenador cuántico será capaz de descifrar toda la criptografía actual, las claves que protegen cualquier información sensible, de gobiernos, de bancos, de defensa.

Antonio Abad, director técnico y de operaciones de Hispasat, explica que "esto hace que tengamos que replantearnos toda la criptografía de nuevo porque necesitamos nueva tecnología para proteger nuestra información que vamos a intercambiar".

Y hemos tomado al iniciativa para asegurar claves 100% seguras que no pueda romper ni un ordenador cuántico. España lanzará un satélite a 36.000 kilómetros que distribuirá claves utilizando las propiedades de la física cuántica

Como explica Ángel Álvaro, director técnico de proyectos Thales, "cada vez que usted necesite hablar con la Administración le daremos a usted y a la Administración una clave de un solo uso que además podemos certificar que nadie ha visto".

Informativos Telecinco ha entrado donde este gran proyecto se está coordinando y que en un 67% está en manos de empresas españolas. No solo eso, Blanca Agost, A. Palomares y S. Armeill nos enseñan en directo cómo es un laboratorio cuántico donde se concentra toda la tecnología necesaria para lanzaar las claves cuánticas desde el espacio. Entre ellas, una caja desde donde se generan y envían los números aleatorios imposibles de descifrar.

BBVA, Santander o Telefónica han participado también en el proyecto. Como dice Ventura Sarasa, del equipo de computación cuántica del BBVA: "Ante la amenaza que supone la computación cuántica creemos que es el momento de colaborar".

El satélite estará en órbita antes de 2030.