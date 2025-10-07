El fenómeno de la luna de la cosecha se ha podido observar esta noche, con una luna un 14 % más grande y un 30 % más brillante

La superluna coincide con la llegada del otoño y simboliza el final de la temporada de cosechas

Esta noche, muchos miraron al cielo y se encontraron con un espectáculo impresionante: una luna más grande y resplandeciente de lo habitual. Se trata de la conocida “luna de la cosecha” o "superluna", un fenómeno astronómico que anuncia el cambio de estación.

Un satélite más cercano y luminoso

El fenómeno se produce cuando nuestro satélite natural alcanza el punto más próximo a la Tierra en su órbita. En esta ocasión, la Luna se ha mostrado un 14 % más grande y hasta un 30 % más brillante, ofreciendo una imagen única en el cielo nocturno.

Tradición y significado

La llamada luna de la cosecha recibe su nombre porque, históricamente, guiaba a los agricultores durante las noches de recolección antes de la llegada del otoño. Hoy en día, continúa despertando admiración por su belleza y por el simbolismo que encierra: el fin del verano y el comienzo de una nueva estación.

Una serie de superlunas hasta diciembre

Esta será la primera de una trilogía de superlunas que continuará con la “luna del castor”, el próximo 5 de noviembre, y la “luna fría”, el 4 de diciembre. Cada una de ellas está vinculada a tradiciones del hemisferio norte que simbolizan los ciclos de la naturaleza: la de la cosecha marca el fin del verano, la del castor alude a la preparación de estos animales antes del invierno y la fría anticipa las noches más largas y gélidas del año.

Un adelanto de futuros eventos astronómicos

Aunque el término “superluna” no tiene una base científica estricta, los astrónomos lo utilizan para describir la coincidencia entre una luna llena y el perigeo, su punto más próximo al planeta. Los expertos recomiendan observarla mirando hacia el este tras la puesta de sol, cuando la ilusión óptica la hace parecer aún mayor en el horizonte.

Y este festival de superlunas servirá como antesala de otro gran evento astronómico: en marzo de 2026, Australia podrá contemplar un eclipse lunar total visible en todo el país, un acontecimiento que ya genera expectación entre aficionados y observatorios.