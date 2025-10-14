Otro de los hitos que alcanzó esta misión fue reencender con éxito uno de los seis motores de la nave espacial Starship en pleno vuelo

Los viajes a Marte con Starship podrían reducirse a solo tres meses

SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, ha lanzado con éxito la Starship, el cohete más grande y poderoso del mundo. La nave despegó desde Starbase, Texas, en su undécimo vuelo abriendo el viaje a la Luna y Marte. Esta vez todo marchó según lo previsto y no hubo explosiones ni sorpresas.

La Starship surcó el cielo desde el extremo sur de Texas. El propulsor se desprendió y realizó una entrada controlada en el Golfo de México, tal y cómo estaba programado. Es la segunda vez que SpaceX lo consigue con la Versión 2, modelo que falló en pleno vuelo en tres misiones este año 2025.

El vehículo logró un aterrizaje limpio solo una vez, en la última misión de prueba de agosto cuando Starship logró un aterrizaje preciso en el Océano Índico.

Reencendido exitoso en pleno vuelo y regreso del propulsor a la Tierra

Los presentadores de la transmisión web de SpaceX celebraron el evento, señalando que, en esta ocasión, la compañía no esperaba recuperar el vehículo. Otro de los hitos que alcanzó esta misión fue reencender con éxito uno de los seis motores de la nave espacial Starship en pleno vuelo.

A diferencia de otros cohetes, Starship está diseñado para reutilizarse tras un lanzamiento. Esto significa que SpaceX, en última instancia, quiere traer de regreso a la Tierra tanto el cohete propulsor Super Heavy como la nave espacial Starship después de un vuelo.

SpaceX confía en que estas pruebas aceleren el desarrollo de un sistema completamente reutilizable, clave para el contrato que mantiene con la NASA en las misiones Artemis, para llevar de nuevo astronautas a la Luna a finales de esta década, y también para sus planes de colonización de Marte.