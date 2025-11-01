La inteligencia artificial revoluciona cementerios y funerales: desde 'QR' para conocer al difunto hasta eventos en 'streaming'

El 1 de noviembre se celebra el 'Día de Todos los Santos', lo que deja a muchas personas visitando a sus familiares fallecidos en los cementerios. Sin embargo, las tecnologías avanzan más rápido de lo que esperamos y para estas visita también han querido aportar su granito de arena. Desde 'GPS' que ayudan a encontrar la lápida que buscamos hasta 'códigos QR' que nos cuentan la vida del que está bajo tierra. Informa en el vídeo A. Bailez y V. Garrués.

Ahora, gracias a estos inventos, las memorias plasmadas hasta ahora en un epitafio, se pueden visualizar incluso con imágenes. Gracias a estas aplicaciones, cada persona fallecida tiene su espacio de recordatorio, para mostrar sus fotografías, vídeos, y la propia biografía del difunto. En algunas ciudades españolas ya se está empezando a usar esta técnica.

En Vitoria o Barcelona, el uso de estos 'QR' en el campo santo añaden otra utilidad, como cuenta Beatriz Altolazabal, la teniente alcalde de la ciudad vasca: "Permite también identificar dónde tenían ellos enterrados a sus seres queridos". "Indica la ubicación y, a través de un plano, te facilita la orientación para llegar hasta la sepultura", añade el director del cementerio de Montjuic, Miquel Teprat.

Qué es el 'necroturismo'

La tecnología no solo se adentra en los cementerios sino que no ha perdido la oportunidad de hacerlo en los funerales. En Pontevedra, hay una funeraria donde ofrecen la última despedida a nuestros seres queridos 'vía streaming', una opción muy eficaz para aquellas personas que no puedan asistir a este acto. En redes sociales, los cementerios también ganan protagonismo, por sus leyendas o ya conocido como 'necroturismo'. Esto es una nueva forma de hacer turismo que cada vez está ganando más adeptos como las esquelas 'online' o las condolencias virtuales.