Utiliza un sistema de impresión 3D y materiales ecológicos, lo que permite construir sin necesidad de cemento

Por el momento, esta tecnología se aplica a la creación de construcciones resistentes al fuego e impermeables

Compartir







AustraliaLevantar una vivienda suele ser un proceso largo y complejo, pero un nuevo desarrollo tecnológico promete reducir drásticamente los plazos. Se trata de Charlotte, un robot creado en Australia capaz de construir una casa completa en apenas 24 horas. Y no se trata de pequeñas estructuras: puede levantar viviendas de hasta 200 metros cuadrados.

Este dispositivo utiliza un sistema de impresión 3D y materiales ecológicos, lo que permite construir sin necesidad de cemento.

Su diseño en forma de araña

Su diseño, que recuerda a una araña, no es casual. Está inspirado en la forma en la que estos insectos tejen su tela, superponiendo capas de material hasta formar una estructura sólida. Según sus desarrolladores, Charlotte puede trabajar a una velocidad equivalente a la de cien albañiles.

Por el momento, esta tecnología se aplica a la creación de construcciones resistentes al fuego e impermeables, pensadas para zonas vulnerables a fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, el proyecto mira más lejos: el robot se está estudiando también como herramienta para la edificación en la Luna, con vistas a futuras misiones espaciales y asentamientos fuera de la Tierra.