Robopedics ha presentado la versión final de AWAKE, un robot exoesquelético que ayuda a recuperar la movilidad corporal después de un ictus

Seis meses de rehabilitación tras sufrir cuatro ictus no son suficientes para Teresa: "Necesita más tiempo y no vamos a tirar la toalla"

Cuando hace unos años escuchábamos la palabra "exoesqueleto", nos parecía un concepto traído de la ciencia ficción. Sin embargo, gracias al avance de la tecnología, de cada vez son más los ejemplos y avances que podemos observar: AWAKE es un robot --exoesquelético-- diseñado en España y que tiene como objetivo recuperar la movilidad de las personas que han sufrido un ictus.

En un acto celebrado conjuntamente con la Fuyndación Visible, se ha presentado la versión final del dispositivo. De acuerdo con el CEO de la compañía, Iván Martínez, el desarrollo del dispositivo trasciende lo puramente tecnológico: "no se trata de volver a andar, sino de devolver la autonomía y la esperanza a quiénes la perdieron". ¿Cómo funciona este robot? ¿En qué consiste?

Además de poder ser usado durante las sesiones de rehabilitación en el hospital, AWAKE podrá usarse desde casa, gracias al diseño que han conseguido crear.

Es un exoesqueleto que se coloca en el tronco inferior

Cuando se trata de hablar de movilidad corporal y accidentes cerebrovasculares, muchas son las partes del cuerpo que pueden quedar afectadas. En el caso de AWAKE, el robot se centra en la movilidad de las piernas, y lo hace con una filosofía de diseño minimalista: un soporte en la espalda, un cinturón de agarre y un soporte que se coloca en la pierna que ha sido afectada.

De esta forma, la compañía se centra en una casuística de rehabilitación concreta: mientras la persona afectada es capaz de mover su pierna sana, el robot da la fuerza necesaria para poder dar movilidad a la que está afectada. Además, el movimiento natural es una de las características más importantes del dispositivo, ya que el objetivo es "facilitar una marcha más fisiológica, estable y segura", en palabras de la compañía catalana.

¿Cuándo se va a poder comercializar?

El nuevo exoesqueleto robótico que ha sido presentado hoy en Madrid ya es la versión final. De acuerdo con las cifras oficiales que ha reportado la empresa, este modelo es hasta un 80% más económico y un 60% más ligero que las soluciones, "lo cual hace que sea más accesible para el uso domiciliario por parte de los pacientes".

A pesar de la forma final del robot, la compañía ha explicado que se va a empezar a comercializar "a mediados de 2026".

El estado de la rehabilitación de ictus en España

AWAKE viene para complementar una situación que se ilustra en el Informe ICTUS 2025, elaborado por la Fundación Visible. De acuerdo con la fundación, hasta el 85% de las personas que han sido encuestadas --afectadas por accidentes cerebrovasculares-- admite haber perdido independencia y necesitar ayuda para tareas básicas de la vida cotidiana.

Otra de las cifras que se arrojan: el 57% de los pacientes considera que su rehabilitación fue "insuficiente o interrumpida antes de tiempo". Advierten que "el ictus no termina con el alta hospitalaria" y que el 48% de las personas encuestadas no dispone de ayudas técnicas suficientes en casa.