Tecla de Windows, todo lo que esconde: ¿qué se puede hacer con ella?

Los atajos que esconde la tecla Windows gracias a su multitud de combinaciones

Los teclados suelen tener entre 101 y 105 piezas, aunque existen algunos con 107, y los de reducidos cuentan con entre 64 y 68. Utilizando simultáneamente dos o más teclas, el ordenador nos permite realizar funciones de una manera mucho más rápida. Es lo que popularmente conocemos como atajos.

El teclado tiene piezas alfanuméricas, numéricas, de función y de control. A estas últimas pertenece la tecla Windows, que Microsoft incluyó por primera vez en 1994. Generalmente situada entre las teclas Control y Alt, sirve para abrir el menú de inicio al pulsarla sola.

No obstante, a través de la combinación con otras teclas, resulta posible acceder a tareas especiales del sistema. Unas funciones que la compañía actualizó tras la llegada de Windows 11. A continuación, recogemos algunas de ellas que destacan medios como Genbeta.

Atajos con la tecla Windows

Windows + A. Abre el panel de ajustes rápidos, donde encontramos opciones de volumen, WiFi, Bluetooth, brillo o el asistente de concentración, entre otras.

Windows + W. Exhibe el panel de widgets en los que podemos ver el tiempo, el tráfico, las noticias o el calendario. También ofrece un vistazo de las aplicaciones utilizadas recientemente.

Windows + R. Despliega el cuadro de diálogo Ejecutar, que permite escribir comandos para abrir o buscar programas, archivos y carpetas.

Windows + M. Presionando dicha combinación de teclas, minimizamos todas las pestañas y vamos directos al escritorio.

Windows + C. Abre la aplicación de chat de Microsoft Teams desde la barra de tareas. De este modo, podemos seleccionar rápidamente una conversación.

Windows + Z. Despliega el panel de grupo de instantáneas para organizar las ventanas de aplicaciones y multitarea.

Windows + H. Muestra la herramienta de dictado para transcribir de voz a texto.

Windows + K. Abre el panel de conexión a otros dispositivos a través de casting.

Windows + I. Despliega el panel de configuración de Windows 11.

Windows + X. Comienza el menú contextual del botón de inicio.

Windows + E. Lanza el explorador de archivos. Un atajo práctico para iniciar una búsqueda en los documentos de manera inmediata.

Windows + D. Minimiza todas las ventanas.

Windows + L. Bloquea la sesión y se queda en la pantalla de desbloqueo.

Windows + G. Expande la barra de juegos.

Windows + V. Abre el portapapeles.

Windows + T. Navega entre las ventanas de la barra de tareas.

Windows + U. Accede al Centro de accesibilidad.

Windows + P. Navega entre los modos de visualización con una segunda pantalla conectada.

Windows + Ctrl + D. Crea un nuevo escritorio virtual en donde puedes empezar desde cero.

Windows + Alt + G. Inicia la grabación de pantalla en segundo plano.

Windows + Alt + R. Detiene la grabación de pantalla.

Windows + Shift + S. Abre el menú de captura de pantalla para decidir qué área capturar.