14 OCT 2025 - 14:14h.

Solo hay otros dos en el mundo: uno en Japón y el otro en Estados Unidos

¿Cuál será la próxima generación de ordenadores? Spoiler: velocidades que no hemos visto

San SebastiánEl ordenador cuántico “más potente de Europa” y uno de los más avanzados del mundo, capaz de resolver las operaciones más complejas a una velocidad mayor que un ordenador tradicional, está ya operativo en San Sebastián. En definitiva, "se trata de procesar información, poder contribuir a hacer inteligencia artificial con más precisión, a simular nuevos materiales o nuevos fármacos", desgrana Mikel Díez, ejecutivo para desarrollo negocio en España IBM QUANTUM

Academia, universidad, centros de investigación, empresas de la industria, startups podrán tener acceso. "Es una oportunidad histórica para liderar a nivel mundial esta tecnología y una oportunidad histórica para desarrollo económico", añade Mikel Díez. Con el estreno del nuevo 'IBM Quantum System Two', Euskadi se pone a la cabeza del procesamiento de datos a gran escala con tecnologías punteras. Una apuesta que ha acarreado una inversión de 153 millones de euros.

A la vista de cualquiera, pues se ubica tras una cristalera en una especie de escaparate, esta supercomputadora, creada por la multinacional estadounidense IBM, tiene un tamaño descomunal de cuatro metros cúbicos, cuenta con una cámara criogénica que alberga un procesador de 156 cúbits y esconde bajo la superficie numerosos sistemas, cableado y maquinaria para que el ordenador cuántico más avanzado hasta la fecha funcione sin problemas.

De meses a minutos

Pero, ¿Para qué sirve? Pues las posibilidades son "casi infinitas" y las "soluciones reales", porque mientras que en los ordenadores clásicos las operaciones se hacen de forma secuencia, en el ordenador cuántico "se pueden hacer muchas operaciones a la vez". Así, por ejemplo, va a permitir desarrollar nuevos materiales para la industria, fármacos más efectivos, baterías más eficientes en automoción o nuevos programas para la banca que detecten patrones de fraude o que optimicen las carteras de inversión. Es ideal para solucionar problemas en los que hay muchas variables interconectadas, que se tratan a la vez y hacerlo "en minutos en lugar de en meses", explica Javier Aizpurua, director científico Basque Quantum.

La supercomputadora es una auténtica revolución tecnológica y su puesta en marcha en Donostia marca un “hito científico”. El 'IBM Quantum System Two' forma ya parte de la red mundial de ordenadores cuánticos más avanzados de IBM, que actualmente incluye únicamente dos instalaciones más, ubicadas en Japón y Estados Unidos.

Solo otros dos en el mundo

La inauguración, este martes 14, del ordenador, que está hospedado en el centro IBM-Euskadi Quantum Computational Center, ha sido calificada por el ministro de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez iglesias, como de “un momento irrepetible en la historia de la tecnología”.

Casi tres años después de que IBM presentara al mundo su supercomputadora de nueva generación, Euskadi cuenta ya con el nuevo IBM Quantum System Two operativo, la versión más potente y avanzada de los ordenadores cuánticos desarrollados por IBM hasta la fecha. Un logro posible gracias a la colaboración entre las instituciones vascas e IBM y que sitúa a Euskadi “a la vanguardia europea y mundial en tecnologías cuánticas” y consolida a esta comunidad autónoma como “un polo de atracción internacional para investigadores, empresas innovadoras y proyectos de colaboración científica”.

El computador, que está ya operativo en el nuevo edificio de la Fundación Ikerbasque en el Poloc Cuántico de Ibaeta, actuará como epicentro de la apuesta de Euskadi por la computación cuántica y la inteligencia artificial, albergando actividades de investigación, programas de formación de nuevas generaciones de científicos y técnicos, así como iniciativas orientadas a la transferencia de conocimiento hacia el tejido empresarial.

A la inauguración no han faltado representantes institucionales, con el ministro y el lehendakari, Imanol Pradales, a la cabeza, así como directivos de IBM, miembros del Basque Quantum, empresarios y científicos. Pradales en su discurso ha destacado la apuesta de IBM por Euskadi “frente a decenas de ofertas que tenía sobre la mesa”, “los mejores nos han elegido como compañeros de viaje”, ha destacado.