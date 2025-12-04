A lo largo del año, los españoles han consultado temas de todo tipo

El Papa, los Labubus y el Premio Planeta, entre las búsquedas más repetidas

El apagón del pasado 28 de abril, las alertas por lluvias y los incendios que han asolado este verano gran parte del país son las tres cuestiones que más han buscado en Google los usuarios españoles en 2025.

A poco menos de un mes para acabar el año, Google ha compartido las principales búsquedas que han hecho los españoles en su servicio a lo largo del año, un estudio en el que se ha visto reflejado numerosas dudas y curiosidad por temas de lo más variado, despuntando una preocupación por los problemas que afectan a nivel nacional.

Lo más interesante para los españoles

La lista de las tendencias más buscadas la encabeza el apagón que se produjo el pasado 28 de abril y que dejó sin electricidad al país durante horas. A esta incidencia le siguen las alertas por las lluvias, y los incendios que, durante los meses de verano, han arrasado más de 390.000 hectáreas de superficie.

Entre otros temas visiblemente interesantes para la población española se encuentras los relacionados con el nuevo Papa, la migración de la mariposa monarca, la cómica Lalachus, el programa La Revuelta, la Flotilla de Gaza, por qué Israel ataca a Irán, el Premio Planeta 2025 y el muñeco Labubu, que completan el top 10 de las tendencias más buscadas.

Dudas variadas entre la sociedad

El ocio se cuela entre las búsquedas de los españoles, que en películas y series han elevado a los primeros puestos Anora, Sirat y la Infiltrada. También se han interesado por Nosferatu, Weapons, The Brutalist, El 47, Superman, Emilia Pérez y Adolescencia.

Los españoles, además, han querido distinguir a los cantantes Andy y Lucas, así como aprender a hacer fotos con IA y cómo quitar el maquillaje de la almohada.

A ello se suman las búsquedas para saber qué significa el edadismo, la palabra queer y PH, y conocer qué es mejor: si el diésel o la gasolina, Gemini o ChatGPt, y la mantequilla o la margarina.