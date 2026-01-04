Antoni Mateu 04 ENE 2026 - 08:00h.

La criminóloga María Aperador desvela los elementos a los que hay que prestar más atención para comprender cómo funcionan los ciberataques

La criminóloga María Aperador alerta de uno de los ciberataques más perversos: "Se aprovechan de que las webs de los servicios públicos fallan"

Compartir







Los ciberataques —por motivos geopolíticos, por el propio valor de los datos o todos los fines delictivos que pueden derivarse— están a la orden del día. Sin embargo, para lo que muchas personas es algo “que sólo pasa dentro de internet”, explica María Aperador, “en realidad va mucho más allá, ya que los ciberataques y estafas al final se basan en cómo nos comportamos”.

En este sentido, la experta, que lanzó su nuevo libro 'Mentalidad Inhackeable', explica que “para comprender cómo somos vulnerables en internet, hay que hacer un examen más sociológico y psicológico, llevar el tema fuera de las redes, ya que todo tiene su origen en atacar cómo nos comportamos para hacernos caer en la trampa”.

Pregunta: ¿Por qué juntar psicología, sociología y criminología para entender los ciberataques y las estafas en internet?

Respuesta: Todas las técnicas y tácticas que estudiamos, que utilizan los ciberdelincuentes, los estafadores para que caigamos en sus trampas, son todas psicológicas. Ellos utilizan lo que es el ordenador, el móvil, o lo que sea como un medio para llegar a nosotros, pero la forma en que ellos ejecutan el ‘modus operandi’ sigue un ‘ABC’ psicológico. Es decir, la razón está aquí. Está muy bien que nos pongamos antivirus en el móvil, pero no nos servirá de nada si nosotros después les damos todo lo que ellos quieren.

P: ¿Por qué crees que hemos puesto tanto el foco en materia de los ordenadores, en materia de la tecnología y hemos dejado tanto de lado el factor psicológico?

PUEDE INTERESARTE El primer grado universitario en Ciberseguridad de Cataluña que asegura el empleo

R: El tema de la ciberseguridad es un tema técnico. ¿Quién ha puesto los ojos aquí? Son personas que son informáticas, son personas que han estudiado la ciberseguridad pero no les han puesto los ojos desde un punto de vista de la psicología o de la criminología. Nos faltaba esa visión.

P: ¿Se trata de una cuestión de sesgo o de conocimiento?

R: Yo te diría que es cuestión de sesgo. Siempre ha habido esta dicotomía de que la gente que está en números es más inteligente, más intelectual, erudita… y después está todo lo que tiene que ver con el contexto social.

Lo que ocurre es que nosotros no habíamos llegado aquí. Nos ha costado buscar nuestro sitio para que nos escuchen y nos tengan en consideración, que esto es importante. Entonces, cuando yo hablo con gente que es informática, ingeniera… te dicen que hay proteger a las personas con software y con tecnología, sin mirar más allá de los elementos que ya son conocidos en materia tecnológica.

P: En tu libro haces muchísimo énfasis a la hora de saber cómo eres tú cómo interactúas con el mundo: ¿cómo se junta esto con las estafas online?

R: Los tests y preguntas que recojo en el libro tienen como origen diferentes manuales de psicología. También incluí contenidos de la vertiente de la psicología del autoconocimiento. Aunque no nos preguntas ideadas originalmente por mi parte, ni tampoco son cosecha propia, lo que hice fue adaptarlos al terreno digital.

Si queremos comprender mejor cómo funcionamos frente a las estafas en líneas y queremos tener el abordaje desde la parte social —que tanto urge en divulgar— necesitamos hacer reflexiones sobre nosotros mismos. Al fin y al cabo la misión es conseguir detectar, en base a cómo somos y a nuestros hábitos, saber identificar aquellos puntos débiles por donde nos pueden atacar, entrar y sustraer nuestro dinero o datos personales cuando creemos estar navegando seguros en internet.