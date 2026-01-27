La creencia en extraterrestres divide a la gente: sí, no y las dudas que hacen pensar que "ya están aquí"

Casi un 30 % de los españoles cree que los extraterrestres ya han visitado la Tierra, una cifra superior a quienes dudan del cambio climático o de las vacunas

Los españoles creen más en los extraterrestres que en las teorías negacionistas. Según los datos, un 28 % de la población asegura que los alienígenas ya nos han visitado, mientras que un 22 % cree que el ser humano nunca llegó a la Luna.

Sin embargo, estas cifras contrastan con otras creencias mucho menos extendidas. Solo un 15 % niega el cambio climático, la Tierra plana apenas convence a una minoría, y los antivacunas representan únicamente un 6 % de la población.

Debemos fijar en nuestro cerebro la afirmación de "que gracias a la ciencia podemos seguir avanzando". La ciencia, pese a todo, mantiene su peso. Ocho de cada diez personas en España muestran interés por la ciencia, no solo por su utilidad, sino también por el valor del conocimiento como motor del progreso humano.

Una idea clara se impone: gracias a la ciencia seguimos avanzando. Aunque "siempre va a haber escépticos no? Siempre los ha habido y siempre los habrá"

Aun así, el escepticismo nunca desaparece del todo. Siempre hay quien duda, y de ahí surgen quienes niegan evidencias científicas ampliamente demostradas. En ese terreno, el cambio climático y la llegada a la Luna siguen siendo objeto de debate para una parte de la población.

El caso más llamativo es el de los extraterrestres. "Ya los extraterrestres están aquí", casi tres de cada diez españoles creen que los alienígenas han visitado la Tierra, y que los poderes públicos lo ocultan. Una creencia que, lejos de desaparecer, sigue muy presente en el imaginario colectivo.

Todos estos datos proceden de una encuesta de la Fundación BBVA, basada en más de 4.000 entrevistas, que también revela que solo un 6 % considera que las vacunas no son eficaces

Pese a las dudas y las teorías, la mayoría sigue confiando en la ciencia. Porque si hay algo en lo que el ser humano deposita su fe, es en el conocimiento, ese rasgo que nos define y nos hace avanzar.