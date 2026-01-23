ANSE pide investigar la muerte de varios zifios varados en la costa murciana y almeriense, coincidente con la presencia de buques militares en Mazarrón

Científicos andaluces detectan una amplia extensión de algas rojas y "nieve rosa" en la Antártida: "Aceleran el deshielo"

Compartir







La aparición de dos cetáceos muertos en distintos puntos del litoral murciano ha activado la alerta de organizaciones ambientales. Se trata de zifios de Cuvier, una especie poco habitual en superficie, que fueron hallados en Mazarrón y Águilas, según ha comunicado ANSE.

Desde 'La opinión de Murcia' han informado que los ejemplares quedaron bajo la supervisión del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, cuyos especialistas han asumido las tareas de evaluación veterinaria y la realización de pruebas post mortem para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

PUEDE INTERESARTE Llegar a Marte: la NASA lo prevé en 2045 o en cinco años si hay una revolución tecnológica

El episodio no ha sido aislado. Ese mismo día se notificaron otros dos varamientos de zifios en el litoral almeriense, concretamente en Carboneras y Pulpí, lo que refuerza la hipótesis de un fenómeno coincidente a escala regional.

Desde ANSE se ha puesto el foco en la actividad naval detectada en la bahía de Mazarrón, donde se encontraban buques militares en las horas previas a los varamientos

La organización subraya que esta coincidencia requiere un análisis riguroso, sin extraer conclusiones precipitadas. El zifio de Cuvier es conocido por su capacidad para realizar inmersiones extremas, alcanzando grandes profundidades y permaneciendo largos periodos bajo el agua, una característica que lo convierte en una de las especies más sensibles a alteraciones acústicas.

La zona donde se produjeron los hallazgos forma parte de un enclave marino de alto valor ecológico, al albergar los Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón, una Zona Especial de Conservación clave para la biodiversidad marina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A ello se suma la importancia del mar de Alborán y el golfo de Vera, identificados por expertos internacionales como áreas prioritarias para la conservación de mamíferos marinos

lo que refuerza la necesidad de precaución ante actividades potencialmente impactantes. La asociación recuerda que existen antecedentes científicos que relacionan el uso de sónar de media y alta frecuencia con varamientos de zifios, debido a los cambios bruscos que estas emisiones pueden provocar en sus patrones de buceo.

Uno de los casos más citados ocurrió en Canarias en 2002, cuando la aparición de varios zifios muertos tras ejercicios militares derivó en la prohibición del uso de este tipo de sistemas en aguas del archipiélago.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Investigaciones posteriores señalaron que el ruido submarino intenso puede desencadenar procesos fisiológicos similares a una descompresión severa, con consecuencias fatales para estos animales

Ante este contexto, ANSE ha instado a la Administración autonómica y al Ministerio para la Transición Ecológica a que los resultados de las necropsias permitan determinar si existe relación entre los varamientos y factores de origen humano.