MálagaUna mujer ha fallecido este martes en Torremolinos (Málaga) al caerle encima una palmera a causa del fuerte viento, han informado a EFE fuentes municipales y del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso ha ocurrido en la avenida Palma de Mallorca de dicha localidad alrededor de las 13:40 horas, cuando más de una decena de testigos han alertado al teléfono 112 de la caída del árbol.

El centro coordinador ha alertado en ese momento al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que han intentado sin éxito reanimar a la mujer tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos han emitido un comunicado lamentando el fallecimiento: "Lamentamos profundamente informar del fallecimiento de una mujer, ocurrido en la mañana de hoy, a causa de la caída de una palmera provocada por las fuertes rachas de viento. Queremos trasladar nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos, así como todo nuestro apoyo en estos momentos de dolor".

Casi un centenar de incidencias

La provincia de Málaga ha registrado cerca de un centenar de incidencias este martes debido al paso de la borrasca Joseph, la mayoría debido al fuerte viento.

Así lo han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, al tiempo que han precisado que la mayoría han sido por incidencias debido al viento en diversos puntos de la provincia. Entre otros, por caída de ramas, caída de árboles o cables colgando.

Estas incidencias se han registrado en municipios como Mijas, Fuengirola, Pizarra, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Málaga capital, Marbella, Ronda o Benalmádena, entre otros.

De igual modo, también se han registrado incidencias debido a diversos obstáculos la vía en zonas como Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Fuengirola o Estepona. También se han producido balsas de agua en la zona de Benahavís y en la AP-7 en Benalmádena, así como otras incidencias en otros puntos debido a zona anegadas.