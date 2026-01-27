Antoni Mateu 27 ENE 2026 - 08:00h.

La aplicación de la IA en el sector sanitario se abre paso en más ámbitos: la transcripción de texto cambia por completo su método de funcionamiento

Uno de los grandes objetivos de los algoritmos en el sector sanitario es reducir la carga burocrática. No obstante, más allá de agilizar los datos de los pacientes, la medicina personalizada es una de las puntas de lanza que esta tecnología permitirá mejorar. De todas las especialidades que existen, ahora son los cuidados paliativos pediátricos los que ya utilizan herramientas de IA para atender las consultas.

Informativos Telecinco ha entrevistado a Jorge Pérez Hermilla, quién es Country Manager de Tandem Health, para indagar más en cómo funciona este tipo de aplicaciones en un contexto de alta sensibilidad.

"Los médicos traducen todo lo que hay en una consulta en 'prompt'"

La contextualización de la IA es uno de los principios de funcionamiento. Casos recientes como el de ChatGPT Health --no exento de polémica por la privacidad de los historiales médicos-- toman las bases del algoritmo y lo dotan de conocimientos clínicos para que ofrezca respuestas más precisas.

Sin embargo, aquí es una historia completamente distinta. Pérez Hermilla explica que el objetivo de usar IA en este tipo de consultas es "permitir que los médicos puedan tener toda la información posible del paciente en un contexto de altísima sensibilidad".

"Son procesos muy duros, en los que la comunicación no es la mejor. Muchas veces los portavoces de las personas enfermas son los padres, ya que los niños no pueden comunicarse. Además, el sentimiento es abrumador, ya que en ocasiones las personas enfermas se encuentran en el final de su vida", explica.

"La gran pregunta era: ¿cómo liberar al médico de escribir, para que se centre en atender y que después toda la información sea lo más precisa posible?", continúa. Aquí es donde el poder la IA generativa entra en juego: "el mayor reto era traducir en un 'prompt' todos los elementos de una consulta de este tipo".

Médicos de todas las especialidades dotan de contexto clínico a la IA

¿Cómo se usa la IA en consultas de paliativos pediátricos? No se trata de un ChatGPT, no guarda información de los pacientes y son los médicos los que, en todo momento, validan los informes que la IA extrae. No sin antes revisar que todo lo que está en las anotaciones sea correcto.

La consulta se graba en audio --con previo consentimiento informado y no se almacena ese audio--, para después transcribirse "de formas diferentes: estilo técnico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto del trabajo social, para que quede constancia de todo".

No obstante, no se trata de una transcripción de voz a texto al uso. "Todo el sistema de narración, redacción y disposición de la información sigue los criterios clínicos que nuestro equipo de médicos ha aportado, a la vez que puede ser usado por todas las partes implicadas en la visita y seguimiento del tratamiento", enfatiza.

¿Cómo se puede mantener la privacidad con una herramienta de este tipo?

Cuando la IA suena, datos lleva. Las consultas de paliativos pediátricos tienen a personas menores de edad en el centro. No obstante, aunque se utilicen algoritmos para la atención, Hermilla recalca que "es el médico que hace la visita quién tiene la información del paciente".

Añade que "después, en la consulta, el equipo médico cruza la información de las notas transcritas con los datos de historial clínico debidamente codificado y almacenado en entornos seguros del hospital".

"Queríamos que la IA permitiese al médico centrar toda su atención y calor humano en los pacientes y sus familias. Pero también sabíamos que la privacidad, las certificaciones de funcionamiento y seguridad --la normativa ENSA de grado Alto-- y el no almacenar datos para entrenar eran nuestras prioridades", concluye.