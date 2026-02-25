A día de hoy, estos microchips son muy importantes para el sector de la defensa

El bloqueo chino de estos suministros a nivel mundial, supondría la caída total de la industria estadounidense

La nueva amenaza por parte de China de invadir Taiwán, ha puesto en peligro el suministro de microchips a nivel mundial. Estos chips no son imprescindibles únicamente para los dispositivos que se usan a diario tales como los teléfonos móviles, también son muy necesarios para el sector de la defensa, por lo que poner su suministro en peligro, podría acarrear importantes consecuencias a nivel global.

Que dicha invasión de China a Taiwán se llegue a efectuar, es uno de los mayores riesgos geopolíticos y económicos que se desarrollen en la actualidad. Además de ser un punto estratégico en el mapa para Estados Unidos, en esta isla es donde se fabrica el 90% de los chips informáticos de mayor calidad del mundo.

La mayor crisis desde la Gran Depresión

A través de TSMC, la principal empresa de semiconductores de Taiwán, la Nación del Pacífico lleva 50 años trabajando para ser el líder del sector. Ahora se dedica a la fabricación de los microchips que se utilizan en todos los iPhone y un tercio de los chips fundamentales en baterías de coches, teléfonos y marcapasos. El bloqueo chino de estos suministros a nivel mundial, supondría la caída total de la industria estadounidense y la mayor crisis desde la Gran Depresión.

Es por esto que los dos últimos presidentes en Washington han intentado reducir esa dependencia. Mientras Joe Biden ofreció beneficios fiscales a quienes compraran chips nacionales con la creación del Chips Act, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que le parecía "una idea horrible". Este, además, desde que entró en la Casa Blanca, ha impuesto aranceles millonarios a las compras al país asiático.

Primer chip de inteligencia artificial en suelo americano

Donald Trump busca que empresas tan importantes como Intel, Samsung y Nvidia, inviertan en semiconductores de Estados Unidos, aunque esto suponga un mayor coste y no le reporte tantos beneficios.

Tras muchas negociaciones, TSMC ha fabricado en suelo americano el primer chip de inteligencia artificial para Nvidia. Con lo que Trump no contaba es con que ahora, para ser funcional, debe regresar a una fábrica de la isla asiática por lo que parece que por ahora, el talento taiwanés, no se va a exportar.