La tecnológica Apple permitía presuntamente la distribución de pornografía infantil en su plataforma de iCloud

El fiscal acusa a la compañía de eludir "su responsabilidad de proteger a los niños" con el pretexto de salvaguardar la privacidad de los usuarios

El estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos, ha demandado a la tecnológica Apple por presuntamente permitir la distribución de pornografía infantil en su plataforma de almacenamiento en la nube, iCloud.

En un comunicado, el fiscal general de Virginia Occidental, J.B. McCuskey, alega que la compañía permitió que iCloud se utilizara "como vehículo para distribuir y guardar material de abuso sexual infantil" y que durante años decidió "no hacer nada al respecto".

No tomaron medidas

Según McCuskey, la propia empresa se describió a sí misma en mensajes internos como "la mayor plataforma para distribuir pornografía infantil", pero no tomó ninguna medida significativa contra ello.

En la querella, el fiscal acusa a la compañía de eludir "su responsabilidad de proteger a los niños" con el pretexto de salvaguardar la privacidad de los usuarios.

"Preservar la privacidad de los depredadores infantiles es absolutamente inexcusable y viola la ley de Virginia Occidental (…). Presento esta demanda para exigir que Apple cumpla la ley, denuncie estas imágenes y deje de revictimizar a los niños", subraya.

El fiscal también recuerda que la ley federal exige que todas las tecnológicas con sede en EE. UU. notifiquen al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, en inglés) si detectan material de abuso sexual infantil en sus plataformas.

Primera querella contra Apple

En 2023, Apple presentó solo 267 informes de este tipo a dicha institución, mientras que Google divulgó 1,47 millones y Meta más de 30,6 millones, según la demanda.

Esta es la primera querella por protección al consumidor que presenta una agencia gubernamental contra Apple por la distribución de este tipo de material.

La Fiscalía de Virginia Occidental pide al Tribunal de Circuito del Condado de Mason una compensación por daños legales y punitivos, así como la aplicación de medidas efectivas de detección de material de abuso sexual infantil y recursos que exijan un diseño de productos más seguros de cara al futuro.

En 2024, miles de supervivientes de abuso sexual infantil ya demandaron a Apple por retirar una serie de herramientas destinadas a detectar y eliminar de manera automática este tipo de contenido.