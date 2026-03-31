El viaje de la nave 'Artemis II' desde el despegue hasta la llegada al espacio exterior: todas las partes se dividen

Más allá del Artemis II: los otros megaproyectos más importantes que se han querido llevar a cabo en la Luna

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A menos de dos días de que cuatro astronautas vuelvan a pisar la Luna, los entrenamientos y preparaciones están siendo de lo más exhaustivos para que todo salga a la perfección en la misión más esperada por científicos y por muchas personas que están deseando ver tras 54 años el gran despegue.

Los cuatro profesionales que viajarán a bordo de esa nave se encuentran en cuarentena, pero emocionados por lo poco que les queda para sumergirse en una de las misiones más especiales. Todos ellos han querido inmortalizar los momentos previos con fotografías que han ido compartiendo.

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Los astronautas han podido despedirse de su familia, el comandante de la tripulación ha aprovechado para inmortalizar una foto de él junto a sus hijas y la nave de fondo y otra con sus compañeros, pero el protagonista en ambas fotografías es el mismo: el cohete más potente del mundo que les llevará en dos días a la Luna.

Así será el proceso desde el despegue hasta llegar al espacio

Hace 54 años los primeros humanos que pisaron la Luna viajaron en una nave llamada 'Saturno V', una nave algo más larga, pero mucho menos potente que la actual, que comparan su tamaño con el 'Big Ben' de Londres. El despegue será un hecho histórico: "Es una explosión de alguna manera controlada y regulada, es decir, ese empuje se transmite de manera controlada a la nave", explica el presidente del Consejo de Espacio 'GMV', Miguel Ángel Molina.

El 75% de ese empuje proviene de los dos cohetes de color blanco que se encuentran a ambos lados de la nave. En menos de dos minutos se desprenderán de la parte central, que seguirá impulsándose hasta llegar al espacio con los mismos motores que se utilizaron en el transbordador espacial.

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La cúpula de la nave acaba en punta, con un escape que pondría a los astronautas a salvo si algo saliese mal durante el despegue. Si todo sale bien, esta parte de la nave se desprenderá cuando pasen ocho minutos con la nave situada en el espacio exterior.