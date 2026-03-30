David Jiménez 30 MAR 2026 - 16:29h.

Así es la tripulación de astronautas que viajarán a la Luna tras 50 años: la misión organizada por la NASA

Cuándo será el despegue del Artemis II hacia la Luna y dónde se podrá seguir en directo: fecha, hora y momento exacto del lanzamiento

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La NASA ultima todos los preparativos para que los humanos vuelven a pisar la Luna durante un largo periodo de tiempo. Una misión muy importante para la historia y para el mundo de la ciencia. Solo quedan tres días para que una persona vuelva a poner los pies sobre la Luna tras 50 años.

Serán cuatro astronautas los que lleven a cabo esta misión que pasará a ser recordada para siempre. Les quedan 72 horas para poder hacer el que podría ser el viaje de sus vidas. Ante las cámaras se han sentado los cuatro, tres hombres y una mujer, para afirmar que lo tienen todo preparado.

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A través de una conferencia online, los astronautas pudieron contestar a algunas preguntas, pero en cuarentena, para evitar que algo vaya mal el día que despeguen. Cristina Koch es una de las que formarán parte de esta tripulación, la mujer que "desde pequeña amaba las cosas que me hacían sentir pequeña" y que se convertirá en la primera en volar a la Luna.

Así son los astronautas que componen la tripulación

Sin duda, esta astronauta tiene mucha experiencia en el espacio, estuvo en la estación espacial internacional y tiene el récord femenino de permanencia, con un total de 328 días consecutivos. Además es luna de las primeras mujeres en protagonizar un paseo espacial.

Víctor Glover, es otro de la tripulantes, siendo el primer afroamericano en volar a la Luna y será el encargado de pilotar la nave a la hora de realizar maniobras de aproximación como las que ya hizo en misiones anteriores de orbita baja. Aunque tiene menos experiencia, Jeremy Hansen, será el único no norteamericano en la misión y su primera vez volando al espacio.

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Todo lo que sabe el joven canadiense lo ha aprendido en 18 meses de entrenamiento con el comandante y jefe a bordo Reid Wiseman, quien estuvo al frente de la oficina de Astronautas de la NASA y mostró al resto del mundo cómo era la Estación Espacial a través de vídeos.