Antoni Mateu 30 MAR 2026 - 19:00h.

La NASA ha anunciado sus planes de crear la primera colonia humana en la Luna pero, ¿por qué no ha vuelto desde su última misión tripulada en 1972?

50 años de la llegada del hombre a la Luna: tres razones por las que no hemos querido volver hasta ahora

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Aunque el programa Apolo contó con hasta 17 expediciones -tripuladas y no tripuladas-, no fue hasta la misión Apolo 11 que el ser humano pisó la Luna por primera vez. El 21 de julio de 1969 a las 2:56 de la madrugada Neil Armstrong hizo historia junto a Buzz Aldrin y Michael Collins -quién se quedó a bordo del módulo de mando de la nave que los llevó-.

Esto sucedió, a fecha de 2026, hace 57 años. Sin embargo, aunque hace mucho tiempo que no visitamos nuestro satélite, ¿es cierto que no hemos ido desde entonces?

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La última misión tripulada a la Luna fue en 1972

Aunque Apolo 11 hiciera historia, la última misión tripulada a nuestro satélite fue Apolo 17. Roland Evans, Eugene Cernan, Harrison Schmidt fueron los tres miembros de la tripulación -siendo los dos últimos quiénes caminaron por la superficie; el primero estuvo en órbita-.

Apolo 17 duró desde el 7 hasta el 19 de diciembre de 1972: hace 54 años. Después de esta expedición, desde Estados Unidos se habían contemplado tres misiones más: Apolo 18, Apolo 19 y Apolo 20. Sin embargo, estas nunca se llevaron a cabo por varios motivos tecnológicos, políticos y de interés.

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Años atrás, también fue relevante la misión Apolo 13, debido a sus complicaciones. Esta misión tuvo lugar desde el 11 de abril hasta el 17 de ese mismo mes, del año 1970. Dos años antes de la misión Apolo 17. La que tenía que ser una misión de reconocimiento de la superficie de la Luna tuvo que ser abortada por la explosión en un tanque de oxígeno, ubicado en el módulo de servicio cuando llevaban dos días de actividad.

El alunizaje que estaba previsto tuvo que ser cancelado y los tres ocupantes de la nave -James A. Lovell, Jack Swigert y Fred Haise- tuvieron que regresar a marchas forzadas tras pronunciar el famoso "Houston, tenemos un problema".

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De la Luna a la Estación Espacial Internacional

¿Por qué no hemos vuelto a la Luna desde 1972? Uno de los motivos son los recortes a la NASA por pérdidas de interés político en la Luna, así como también, el fracaso de Apolo 13 que desencadenó en cancelar las tres siguientes.

Teasel Muir-Harmony, historiadora de ciencia y tecnología y curadora de la Colección Apolo del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano en la ciudad de Washington, explicaba en CNN que “los astronautas todavía no han vuelto a la luna por falta de voluntad política”.

También recalcó algo que sucedió en 1990: “Cuando Clinton asumió el cargo de presidente en 1993 priorizó hacer realidad la Estación Espacial Internacional”.

Las muestras recogidas por las distintas misiones todavía están vigentes

Otro de los motivos por los cuales —todavía— no habíamos vuelto a pisar nuestro satélite es por el trabajo de análisis de las muestras recogidas. De acuerdo con el National History Museum de EEUU, la investigación de estas todavía no ha terminado.

De hecho, en agosto de 2025, la entidad dio a conocer que se había abierto una muestra de superficie lunar que llevaba cerrada al vacío hacía más de 50 años. ¿Y con qué se encontraron? “Evidencia de deslizamiento de tierra extraterrestre”. Dicho en otras palabras: que en la Luna hubo corrimientos y deslizamientos del terreno.