Marta Egea 22 ABR 2026 - 06:45h.

Las estrellas fugaces no son estrellas, se trata de pequeños fragmentos de roca o polvo espacial que se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre a gran velocidad

Detectan una bola de fuego más luminosa que la luna llena en el oeste peninsular: recorrió una distancia de unos 80 kilómetros

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MadridVer una estrella fugaz cruzando el cielo nocturno es una de las experiencias más mágicas que hay. Ese breve destello luminoso, que aparece y desaparece en tan solo unos segundos, es uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes que se pueden ver a simple vista. Pero, pese a su nombre, no se trata de estrellas. Lo que realmente vemos es un meteoro, es decir, el rastro luminoso que produce un pequeño fragmento de roca o polvo cuando entra a la atmósfera terrestre a gran velocidad.

Este fenómeno puede parecer raro o excepcional, pero en realidad es más común de lo que podemos pensar. Cada día, decenas de toneladas de material espacial entran a la atmósfera de la Tierra, aunque la mayoría son partículas tan minúsculas que se desintegran completamente antes de tocar el suelo.

¿Qué son realmente las estrellas fugaces?

Una estrella fugaz es el destello brillante que aparece cuando un meteoroide atraviesa la atmósfera terrestre. Para entenderlo, hay que conocer tres conceptos:

Meteoroide: fragmento de roca, polvo o metal que viaja por el espacio.

fragmento de roca, polvo o metal que viaja por el espacio. Meteoro: fenómeno luminoso que se produce cuando un meteoroide entra en la atmósfera.

fenómeno luminoso que se produce cuando un meteoroide entra en la atmósfera. Meteorito: fragmento que consigue sobrevivir a la fricción y llega hasta la superficie terrestre.

Los meteoroides pueden ser extremadamente pequeños, del tamaño de un grano de arena, pero aún así, pueden producir un destello visible desde la Tierra cuando se desintegran al atravesar la atmósfera. Esto pasa porque estos pequeños pedazos entran a velocidades enormes, a veces superiores a 40.000 kilómetros por hora, lo que hace que el aire que los rodea se caliente y brille de forma intensa durante unos segundos. Ese brillo es lo que percibimos como estrella fugaz.

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¿Cómo se forman las estrellas fugaces?

El origen de la mayoría de las estrellas fugaces está en restos de cometas o asteroides que viajan por el sistema solar. Los cometas, por ejemplo, están compuestos por hielo, polvo y roca. Cuando se acercan al Sol, el calor hace que parte de ese material se desprenda y quede distribuido a lo largo de su órbita.

Con el paso del tiempo, estos fragmentos forman corrientes de partículas en el espacio. Cuando la Tierra cruza una de esas corrientes durante su viaje alrededor del Sol, muchas de esas partículas entran en nuestra atmósfera al mismo tiempo. En ese momento, es cuando se producen las famosas lluvias de estrellas, en las que pueden observarse decenas de meteoros por hora.

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Algunas de las lluvias de meteoros más conocidas son las Perseidas en agosto, Leónidas en noviembre o Gemínidas en diciembre. En estos eventos, las estrellas fugaces parecen provenir de un mismo punto del cielo llamado radiante que suele estar ubicado en una constelación concreta. En el caso de estas tres lluvias de estrellas, serían la constelación de Perseo, Leo y Géminis.

¿Por qué es un fenómeno más común de lo que parece?

A pesar de que muchas personas piensan que ver una estrella fugaz es algo raro, los astrónomos afirman que es un fenómeno que ocurre constantemente en la atmósfera terrestre.

Según estimaciones de la NASA, cada día caen en la Tierra alrededor de 44.000 kilos de material meteórico procedente del espacio. La mayoría de estas partículas son tan pequeñas que se desintegran completamente a gran altura, por lo que prácticamente no dejan rastro. Solo algunas producen destellos visibles desde la superficie.

Por eso, en una noche despejada y sin contaminación lumínica, es muy común observar varias estrellas fugaces por hora, incluso fuera de las lluvias de meteoros más conocidas.

¿Por qué brillan las estrellas fugaces?

Las estrellas fugaces brillan a causa de la fricción con el aire. Cuando el meteoroide entra en la atmósfera a gran velocidad, comprime el aire que tiene delante. Esta compresión genera un calentamiento extremo que ioniza los gases de la atmósfera, produciendo un plasma brillante que deja un rastro luminoso en el cielo.

Ese rastro puede durar desde una fracción de segundo hasta varios segundos, dependiendo del tamaño del fragmento y de su velocidad. En ciertos casos, los meteoros más grandes generan destellos especialmente brillantes que se pueden ver incluso por el día.

¿Cuándo una estrella fugaz se convierte en meteorito?

En la mayoría de los casos, los meteoroides se desintegran por completo antes de llegar al suelo. Sin embargo, si el fragmento es lo suficientemente grande, parte de su material sí que puede sobrevivir al paso de la atmósfera y alcanzar la superficie terrestre. Entonces, recibe el nombre de meteorito.

Estos objetos han sido esenciales para estudiar la historia del sistema solar, ya que muchos de ellos contienen material que se formó hace más de 4.500 millones de años, cuando nacieron los planetas.

¿De dónde viene la tradición de pedir un deseo al ver una estrella fugaz?

Esta tradición tiene raíces muy antiguas. Los destellos del cielo eran interpretados por diferentes culturas como mensajes divinos o señales sobrenaturales. Los antiguos griegos pensaban que eran los dioses abriendo momentáneamente las puertas del cielo, lo que permitía que las estrellas descendieran hacia la Tierra. Hoy en día, sabemos que el fenómeno tiene una explicación científica, aunque esa tradición sigue viva.