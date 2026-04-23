Nacho Soriano 23 ABR 2026 - 21:57h.

Los 'cozy games' o juegos amables son más relajantes, evitan la presión competitiva y se centran en el disfrute del proceso

Los robots ya retan a los deportistas de élite y superan la habilidad humana en complejas disciplinas: del ping pong al maratón

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Los 'cozy games' son un tipo de videojuegos diseñados para ser relajantes, en los que no hay presión competitiva, temporizadores ni violencia, se centran en el disfrute del proceso, la creatividad y la comodidad. Destacan por sus estéticas encantadores, música suave y mecánicas simples que permiten jugar el ritmo de cada uno.

Atrás quedan los tradicionales juegos en los que hay que rescatar a la princesa o competir para alcanzar el primer puesto. Los juegos amables son ahora los más demandados. "Son ese tipo de juegos relajantes, en los que vas jugando a tu ritmo. Que fomentan la creatividad, que te permiten desconectar un poquito todos los días", explica Gustavo Viúdez, jefe de Nintento España

Son juegos diferentes, que consisten en relajarse, construir ciudades y disfrutar tanto que acabas dentro de la propia historia. Un estudio ha revelado ahora que pueden reducir el estrés y la ansiedad en los adolescentes.

No pueden sustituir al psicólogo

"Que utilicemos esa actividad para fomentar el vínculo, para fomentar la confianza, para fomentar la tolerancia a la frustración y saber permitir el aburrimiento me parece fenomenal", señala Rafa Guerrero, psicoterapeuta y autor del libro 'Adictos a las pantallas'. Pero sin olvidar que no es un sustitutivo del psicólogo. "Estoy evadiendo centrarme en lo que realmente es la raíz del problema", puntualiza Guerrero.