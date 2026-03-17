Pelayo Ortiz 17 MAR 2026 - 21:39h.

Madrid in Game ha puesto en valor a los videojuegos como aliados contra el deterioro cognitivo y la soledad en mayores

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El Esports Center del Campus del Videojuego ha acogido este martes las 'Jornadas Intergeneracionales Gaming', organizadas por Madrid in Game con el objetivo de mostrar cómo los videojuegos pueden ayudar a estimular la memoria, la coordinación, la atención y la interacción social en personas mayores.

La actividad ha reunido a un total de 40 personas de distintas generaciones: alumnos del colegio SEK-Ciudalcampo, usuarios de los centros de día Neurovida y Vida Blanca, y estudiantes de la Universidad Europea y la Universidad Rey Juan Carlos, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Un encuentro entre mayores y niños, donde se han dado indicaciones y se han puesto a jugar. Carmen, de 92 años, ha derrapado en pista. "Me los voy a cargar a todos, ayúdame", se le escucha. Con la adrenalina por las nubes, reconoce "estar pasándolo bomba". El ejemplo de todo lo que les aportan los videojuegos.

"Le genera adrenalina y emoción, pero sobre todo los beneficios son a nivel social y a nivel afectivo"

"Le genera adrenalina, le genera disfrute, le genera emoción, pero sobre todo los beneficios son a nivel social y a nivel afectivo", explica Gloria Sánchez, CEO de Golden Gamers Go. Mando arriba, mando abajo. Marcelino, con 82 años, se ha plantado en una cancha de baloncesto. "Meter la pelota, yo diría regular. Es una cosa nueva, siempre disfruta, claro", confiesa.

A sus 76 años, Antonio se ha convertido por un día en el terror de los mares. "Casi nos hundimos, esto nunca lo había hecho, pero esto es muy divertido", se sincera. Un intercambio intergeneracional en el que los pequeños han alucinado. "No me los esperaba tan buenos, la verdad, son muy buenos", dicen.