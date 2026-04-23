Los robots ya retan a los deportistas de élite y superan la habilidad humana en complejas disciplinas: del ping pong al maratón
Los robots ya son capaces de batirse con deportistas de élite en muchas disciplinas. Haciendo historia en ping pong, ganando a una jugadora de élite, escalando con precisión o siendo más rápidos corriendo media maratón.
Más rápidos que los humanos en media maratón
En una media maratón celebrada recientemente en Beijing, un robot humanoide fabricado por la compañía Honor logró completar los 21 kilómetros en un tiempo récord, por debajo de la marca actual establecida por el corredor humano más rápido del mundo. Este evento, que reunió a robots y humanos en un mismo circuito, ofreció una muestra tangible de los avances tecnológicos y encendió el debate sobre el futuro de la robótica en el deporte y la industria.
El robot ganador completó la media maratón en 50 minutos y 26 segundos, según informó el Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Beijing a través de WeChat. Este registro superó el tiempo conseguido por Jacob Kiplimo, el atleta ugandés que ostenta el récord mundial humano tras recorrer la misma distancia en Lisboa en marzo en 57 minutos. La diferencia marcó un hecho histórico: por primera vez, un robot corrió más rápido que los humanos en una prueba de este tipo. Cerca del 40% de los robots participantes recorrieron el circuito de forma completamente autónoma.
Habilidad humana jugando al ping pong
La frontera entre la habilidad humana y la inteligencia artificial (IA) también se ha vuelto más difusa tras el último avance del gigante tecnológico Sony. La compañía ha presentado a Project Ace, un brazo robótico que es tan hábil jugando al tenis de mesa que representa un desafío difícil para los jugadores humanos élite y a veces los vence. Este logro marca un antes y un después en la robótica, demostrando que las máquinas están alcanzando niveles de agilidad y percepción sin precedentes en entornos físicos competitivos. Ace no fue programado con instrucciones rígidas. En su lugar, utilizó el aprendizaje por refuerzo, un método de IA donde la máquina aprende a través de la práctica constante.
Así que, poco a poco, se van conociendo los avances de los robots humanoides en el mundo del deporte. Ya son capaces de encestar a 24 metros, de hacer 2020 tiros libres consecutivos sin fallar, coordinar los movimientos de artes marciales con exactitud, ser precisos al billar o jugando al badminton. Capaces de dar saltos en parkour o de librar batallas de Kick Boxing. También son algo humanos cuando se salen del carril, tropieza, se enredan o se estrellan. Lo que sí les diferencia de los humanos son sus algorítimicas celebraciones. Pero al ritmo que van, todo llegará.