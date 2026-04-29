El uso de la IA por parte de la Policía Nacional facilita el trabajo de los agentes a la hora de identificar a los más buscados

A través del perfil de la red social X, la Policía Nacional ha hecho una publicación al respecto de la IA y las imágenes generadas por esta

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Aunque la inteligencia artificial a veces genera un debate social sobre sus pros y sus contras, lo cierto es que son muchos los avances positivos que se pueden conseguir gracias a este nuevo uso de la tecnología.

La Policía Nacional, gracias a la IA, está recreando el que podría ser el aspecto actual de los cuatro últimos fugitivos de la lista de los más buscados, algo que ayuda a los agentes y los ciudadanos a poder identificar a una de estas personas en caso de encontrarse con ellas.

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Una herramienta clave

A través del perfil de la red social X, la Policía Nacional ha hecho una publicación al respecto de la IA y las imágenes generadas por esta sobre la posible apariencia de aquellos fugitivos más buscados.

En la imagen subida por las fuerzas de seguridad, informan a la ciudadanía de que la "colaboración es fundamental" y muestran una imagen en la que se indican los datos de uno de los fugitivos, Juan Miguel García Santos, buscado por tráfico de drogas, difundiendo su imagen a modo de ejemplo.

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De los diez fugitivos más buscados en España, son solo cuatro los que quedan por detener, por lo que este tipo de avances pueden resultar clave a la hora de terminar de capturar a delincuentes que llevan años huyendo de la justicia.