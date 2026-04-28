Entre las solicitudes de la cantante, dos corresponden a marcas sonoras que cubren su voz: "Hey, it’s Taylor Swift" y "Hey, it’s Taylor"

La imagen de Taylor Swift se ha utilizado sin su consentimiento en distintos contenidos falsos creados con inteligencia artificial

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La cantante estadounidense Taylor Swift ha presentado nuevas solicitudes de registro de marca para blindar su voz e imagen y así protegerse de las amenazas que plantea la inteligencia artificial (IA), según informó el despacho de abogados Gerben IP.

Los documentos fueron presentados en nombre de TAS Rights Management el pasado viernes 24 de abril y suponen "un cambio más amplio en la forma en que las celebridades están aplicando la ley de marcas para luchar contra la IA", de acuerdo con una publicación escrita por el abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben.

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Protege su imagen y voz

Según ha informado Gerben en su red social X, entre las solicitudes de la cantante, dos corresponden a marcas sonoras que cubren su voz: "Hey, it’s Taylor Swift" y "Hey, it’s Taylor".

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La tercera es una marca visual que abarca "una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra, mientras viste un body iridiscente multicolor y botas plateadas", un atuendo que está relacionado con sus actuaciones durante ‘The Eras Tour’.

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El peligro de la IA para Taylor Swift

De acuerdo con el abogado, la medida de Swift puede proporcionar una capa adicional de protección a la que ofrecen las leyes vigentes sobre el "Derecho a la propia imagen" contra el uso no autorizado de la imagen de una persona famosa.

"Al registrar frases específicas vinculadas a su voz, Swift podría impugnar no solo las reproducciones idénticas, sino también las imitaciones que sean ‘confusamente similares’, un criterio clave en la legislación sobre marcas registradas", explica el escrito de Gerben.

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Sobre la presentación de demandas basada en imágenes, el abogado detalló que "al proteger un elemento visual distintivo, como el mono (prenda de vestir de una pieza) que Swift suele usar y su pose, el equipo de Swift puede obtener argumentos adicionales para presentar demandas contra imágenes manipuladas o generadas por IA que evoquen su imagen".

La imagen de Taylor Swift se ha utilizado sin su consentimiento en distintos contenidos falsos creados con inteligencia artificial, que incluyen imágenes pornográficas que circularon en internet.

Incluso antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024, Donald Trump compartió imágenes creadas con IA que daban a entender, de forma engañosa, que Swift lo apoyaba.

Swift se suma en esta medida al actor Matthew McConaughey, quien registró marcas similares en los últimos meses para proteger su voz e imagen. En 2025, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos concedió ocho marcas registradas al actor.