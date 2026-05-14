Los robots humanoides llegan a las empresas: "Cada vez serán capaces de hacer nuevos trabajos"

Los robots humanoides, eficientes, rápidos y rentables: "Cada vez serán capaces de hacer nuevos trabajos"
Son autónomos, trabajan 24 horas al día sin descanso en turnos de ochos horas y ya ocupan puestos en empresas de paquetería
Los robots trabajadores ya no son el futuro, son el presente en muchas empresas, sobre todo en cadenas de montaje. Robots que son rápidos y rentables, con una jornada ininterrumpida, haciendo turnos de ocho horas para cubrir las 24 horas del día.
Bob, Frank y Gary son tres robots humanoides que clasifican paquetes como lo haría una persona, ya sean cajas o bolsas. Les dan la vuelta para poner la etiqueta hacia abajo y si se atasca la cinta, lo solucionan.
Son autónomos, trabajan 24 horas al día sin descanso en turnos de ochos horas. Ya se habían visto con las tareas más cotidianas, como poner el lavavajillas o hacer la cama, pero ahora también pueden con los trabajos más repetitivos y físicos.
"Estamos sustituyendo empleos manuales por empleos de automatización"
Para mostrárselo al mundo, sus creadores lo emiten en directo por Internet, poniendo en evidencia que todavía no son máquinas perfectas y pierden algún que otro paquete. "La tecnología avanza de forma exponencial y cada vez serán capaces de hacer nuevos trabajos, pero van a ser trabajos muy monótonos", explica César García Gascón, del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la UPV.
La capacidad de los robots para sustituir algunos trabajos es ya una realidad. Con estos humanoides lo investigan en la Politécnica de Valencia. "Estamos aprendiendo cómo la robótica puede darnos ese valor añadido a las tareas que actualmente se hacen en industria", señala Juan Ernesto Solanes, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UPV.
En una empresa de fabricación de iluminación de Oviedo, en lugar de personas con carretillas llevando materiales, cuentan con esta flota de robots móviles. "Estamos sustituyendo empleos manuales por empleos de automatización, de producción y de ingeniería", explica Juan Ramón Santos, director de Marketing de Normagrup. Pero lejos de reducir personal, la robotización va acompañada de un crecimiento en su plantilla.