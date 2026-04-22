Un robot entrenado con inteligencia artificial ha derrotado a una jugadora de élite

Un robot entrenando con inteligencia artificial ha derrotado a una jugadora de élite de ping-pong: así funciona 'Ace'

Un estudio detecta que los robots humanoides detrás de los algoritmos de la IA podrían causar "daño físico" a algunas personas

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Otra de las utilidades de la inteligencia artificial es el entrenamiento para deportistas de élite, como el brazo mecánico llamado ‘Ace’ que ha desarrollado Sony AI y que ha derrotado a una jugadora profesional de ping-pong. Aunque este deporte necesite de una respuesta muy rápida, ha cumplido todas las expectativas.

Los creadores de brazo robótico han confirmado que se podrá utilizar en otras facetas y que incluso podrá superar a los humanos en tareas complejas que vayan mucho más allá del deporte. Los científicos han retado al brazo entrenado con inteligencia artificial para ver si conseguía ganar a una deportista de élite y campeona en ping-pong. Y así fue.

Con sus ocho articulaciones dirige sus movimientos con mucha más eficacia que lo puede hacer una persona. Además, toma decisiones antes de realizar cada movimiento y después mueve la raqueta para devolver la pelota o para servir bajo las reglas oficiales del tenis de mesa. La clave de su éxito está en sus nueve ojos cámara posicionados al alrededor de la cancha.

Ace, una máquina entrenada con IA que se desenvuelve en el mundo real

Ace es el primer sistema autónomo conocido que se desenvuelve en el mundo real y que se ha enfrentado a una verdadera deportista de élite. Además, es la primera vez que un robot alcanza un nivel de juego humano experto en un deporte competitivo de este nivel, por lo que lo han considerado como un verdadero hito en el mundo de la investigación y la ciencia.

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Esta herramienta no solo se limita al mundo del deporte, sino que es una máquina que resuelve cualquier problema de detección muy rápida y con un gran control en tiempo real, además de asentar las bases para sistema de inteligencia artificial que actúa de manera muy precisa en entornos físicos donde pueden interactuar con humanos.