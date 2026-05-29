Que la Luna se vea enorme en el horizonte tiene una explicación científica

Marta Egea 29 MAY 2026 - 06:45h.

La Luna no cambia de tamaño cuando está en el horizonte, el cerebro interpreta que es más grande debido a una ilusión optica

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MadridAl mirar al cielo justo al atardecer o al amanecer, la Luna aparece en el horizonte con un tamaño sorprendente, casi desproporcionado, como si fuera mucho más grande de lo habitual. Sin embargo, horas más tarde, cuando está en lo alto del cielo, parece encogerse. Esta sensación es tan clara que muchas personas piensan que se trata de un fenómeno astronómico real, pero la ciencia tiene una respuesta muy diferente: es una ilusión óptica.

Este fenómeno se conoce como ilusión lunar y lleva siglos intrigando tanto a filósofos como a científicos. Lo curioso es que, a pesar de los avances en astronomía y neurociencia, sigue siendo un ejemplo ideal de cómo el cerebro humano puede reinterpretar la realidad.

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La Luna no cambia de tamaño

Aunque la percepción visual nos haga pensar lo contrario, la Luna tiene el mismo tamaño independientemente de su posición en el cielo. Desde un punto de vista físico, lo que vemos es su diámetro angular, que apenas varía a lo largo de una misma noche. La Luna orbita la Tierra en una trayectoria elíptica, por lo que sí existen pequeñas diferencias de tamaño entre el perigeo, cuando está más cerca, y el apogeo, cuando está más lejos de nosotros. Pero estos cambios son progresivos y no tienen nada que ver con el hecho de que esté en el horizonte o en lo alto del cielo. En unas horas, esa variación es prácticamente imperceptible para el ojo humano.

De hecho, si se analiza la geometría del sistema Tierra-Luna, ocurre algo incluso más curioso: cuando la Luna está en el horizonte, se encuentra ligeramente más lejos del observador que cuando está justo sobre su cabeza. Esto sucede porque, en ese momento, la estamos viendo desde un punto de la superficie terrestre que añade una pequeña distancia extra. Si hubiera algún cambio real, lo que debería pasar es lo contrario, la Luna debería verse algo más pequeña en el horizonte.

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La ilusión lunar

La llamada ilusión lunar es uno de los ejemplos más clásicos de cómo el cerebro humano puede reinterpretar la realidad visual. A diferencia de otros fenómenos astronómicos, en este caso no hay ningún cambio físico en el objeto observado: la Luna no se agranda, no se acerca ni tampoco modifica su tamaño de manera repentina. Pero, nuestra percepción insiste en mostrarla más grande cuando está en el horizonte. Este efecto ha sido estudiado durante siglos y se considera un fenómeno psicológico y perceptivo, no óptico ni atmosférico.

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Durante mucho tiempo se pensó que la atmósfera actuaba como una especie de lente que podía ampliar la imagen de la Luna al atravesarla en ángulo. Sin embargo, las mediciones científicas y las fotografías han demostrado que esto no es así: el tamaño angular de la Luna se mantiene constante. Por lo que, la ilusión se genera en el cerebro, que interpreta la información visual en función del contexto.

La ilusión lunar no es un descubrimiento reciente. De hecho, lleva fascinando a la humanidad desde la Antigüedad. Algunos filósofos como Aristóteles ya intentaron explicar por qué la Luna parecía más grande en el horizonte, proponiendo teorías relacionadas con la atmósfera o la humedad del aire, que hoy en día sabemos que no son ciertas. Durante siglos, estas ideas se mantuvieron vigentes porque encajaban con la intuición visual y parecía lógico pensar que algo en el aire podía agrandar la imagen.

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No fue hasta el desarrollo de la ciencia moderna cuando se empezó a cuestionar esta explicación. Con la llegada de la fotografía y las mediciones precisas, los científicos pudieron demostrar que la Luna mantiene prácticamente el mismo tamaño angular en cualquier posición del cielo. Esto obligó a replantear el fenómeno desde el punto de vista de la percepción humana. A lo largo del siglo XX, psicólogos y neurocientíficos propusieron diferentes teorías para explicarlo, desde la influencia del contexto visual hasta los mecanismos de interpretación del cerebro.

El papel de la percepción: la Ley de Emmert

Una de las explicaciones más acertadas para entender la ilusión lunar se basa en la Ley de Emmert, un principio de la psicología de la percepción que relaciona el tamaño aparente de un objeto con la distancia que pensamos que tiene. Según esta ley, si dos objetos proyectan el mismo tamaño en la retina pero uno se percibe como más lejano, el cerebro lo interpreta como más grande. Esto significa que el tamaño que se ve no va a depender solo de la imagen, sino también de la distancia que se asume.

Si este principio se aplica a la Luna, cuando la observamos en el horizonte, nuestro cerebro interpreta el cielo como una especie de cúpula lejana, con profundidad, donde la Luna parece estar más distante porque se encuentra cerca de referencias como montañas, edificios o árboles. Sin embargo, cuando está en lo alto del cielo, ese fondo carece de referencias y se percibe como más cercano o plano. Si la Luna está más “lejos” pero ocupa el mismo plano visual, entonces debe ser más grande, generando esta ilusión en el subconsciente.