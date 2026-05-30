La Luna tendrá un fenómeno que no volverá a repetirse en años: podrá verse desde España

Marta Egea 30 MAY 2026 - 10:00h.

La noche del 31 de mayo de 2026 se producirá uno de los fenómenos astronómicos más curioso de los próximos años: una Luna Azul

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La noche del 31 de mayo de 2026, la Luna será protagonista de uno de esos fenómenos astronómicos que suelen despertar curiosidad incluso entre quienes no miran al cielo con demasiada frecuencia: una Luna Azul visible desde España. El nombre puede llevar a engaño, porque el satélite no se teñirá literalmente de azul, pero tendrá algo de especial. Mayo de 2026 tendrá dos lunas llenas, una el día 1 y otra el 31. Esta segunda Luna llena dentro de un mismo mes es lo que popularmente se llama Luna Azul.

La fase exacta se producirá el 31 de mayo de 2026 a las 08:45 GMT, pero a simple vista parecerá llena del 30 de mayo al 1 de junio. Desde nuestro país, lo ideal será observarla durante la noche del 31 de mayo, cuando el satélite ya se encuentre sobre el horizonte y se pueda ver completamente iluminado. Esta luna se presentará como cualquier otra, en torno a las 20:50 del 30 de mayo, saldrá por el horizonte con un tono rojizo o anaranjado para, según vaya ascendiendo, adquirir su clásico tono entre plateado y amarillento característico.

¿Qué es exactamente una Luna Azul?

Una Luna Azul puede definirse de dos formas. La más conocida es la Luna Azul mensual, que se trata de la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes del calendario. Sin embargo, la definición más tradicional es la que habla de la tercera luna llena dentro de una estación astronómica que tiene cuatro lunas llenas. En el caso del 31 de mayo de 2026, hablamos de la primera, la Luna Azul mensual.

Este fenómeno ocurre porque el ciclo lunar dura unos 29,5 días, algo menos que la mayoría de los meses del calendario. Cuando una luna llena cae muy al principio de un mes de 30 o 31 días, queda suficiente tiempo para que haya otra luna antes de que acabe el mes. Eso es justo lo que pasará este mayo: la primera luna llena tuvo lugar el 1 de mayo y la segunda llegará el domingo 31 de mayo.

Pese a su nombre, la Luna Azul no se suele ver de este color. El término hace referencia a la rareza del fenómeno, no a su color. Para que la Luna adquiera un tono azulado tendrían que darse condiciones atmosféricas muy concretas, como partículas de humo, ceniza volcánica o determinadas gotas en suspensión capaces de alterar la forma en la que se dispersa la luz. Eso es muy raro y no tiene nada que ver con la fase lunar.

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Lo verdaderamente interesante de esta Luna Azul es que será una especie de “desajuste” entre el calendario humano y el ritmo natural de la Luna. Nuestro calendario divide el año en meses de una duración ligeramente desigual, mientras que el ciclo lunar sigue su propio compás. De vez en cuando, ambos ritmos encajan de una manera poco habitual y aparece una decimotercera luna llena en el año.

También será una microluna

La Luna Azul del 31 de mayo de 2026 tendrá otra particularidad: coincidirá con una microluna. Esto quiere decir que la luna llena se producirá cerca del apogeo, el punto de órbita lunar más alejado de la Tierra. Por eso, se verá ligeramente más pequeña y menos brillante que una luna llena media, aunque la diferencia será difícil de apreciar a simple vista.

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Según Star Walk, será además la luna llena más pequeña de 2026. De todos modos, no conviene imaginar una luna diminuta: para un observador causal, esta luna seguirá siendo una luna llena brillante y fácilmente visible. La diferencia entre una superluna y una microluna existe, pero en muchas ocasiones solo se percibe cuando se comparan fotografías tomadas con las mismas condiciones y distancia focal.

Otro detalle atractivo para los aficionados a la observación será la cercanía aparente de la Luna con Antares, una estrella rojiza muy brillante que se encuentra en la constelación de Escorpio. La coincidencia no tendrá efectos físicos sobre la Tierra, pero sí que ofrecerá una imagen muy bonita: la Luna llena junto a una de las estrellas más reconocibles del cielo en primavera y principios de verano.

Cómo se puede ver desde España

Para poder disfrutarla no hace falta un telescopio ni tampoco prismáticos. Será suficiente con buscar un lugar con el horizonte despejado y poca contaminación lumínica. La Luna llena sale aproximadamente al atardecer y se pone alrededor del amanecer, así que el mejor momento para disfrutarla será cuando aparezca baja en el horizonte. Así, parecerá más grande debido a un efecto óptico y, además, adquiere tonos dorados o anaranjados por la atmósfera.

Desde España, la clave será no obsesionarse con el minuto exacto de la fase llena. Aunque astronómicamente el plenilunio ocurrirá por la mañana del 31 de mayo, a simple vista, la Luna parecerá llena desde la noche del 30 de mayo hasta el 1 de junio. Por eso, si el cielo está despejado, habrá margen para poder verla antes y después del momento exacto.

Después de esta Luna Azul, la siguiente será de tipo estacional y ocurrirá el 20 de mayo de 2027. Para ver la próxima Luna Azul mensual habrá que esperar hasta el 31 de diciembre de 2028.