El buque portavehículos 'Angie Forever' ha atracado pasadas las siete de la mañana del pasado miércoles en el puerto de Ferrol

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El buque portavehículos 'Angie Forever' atracó a las siete de la mañana el pasado miércoles en el puerto exterior de Ferrol, donde ha culminado una travesía de más de un mes iniciada el pasado 1 de junio en China.

La maniobra de atraque se completó sin incidencias en la dársena ferrolana, con la ayuda de dos remolcadores, donde en las próximas horas está previsto que comiencen las labores de descarga de los más de 700 vehículos que transporta en su interior.

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El 'Angie Forever' es un portavehículos de reciente construcción, botado en 2025. Cuenta con 228 metros de eslora y 38 metros de manga y forma parte de una nueva serie de buques dotados de preinstalación para utilizar metanol como combustible alternativo de bajas emisiones.

La embarcación navega bajo bandera de Liberia y está operada por SAIC, Angie Logistics, una de las empresas del grupo SAIC, propietario también de la marca de automóviles MG. La llegada del buque mostrará ahora las capacidades logísticas del puerto exterior de Ferrol, en cuyas instalaciones está previsto construir una planta de fabricación de esta misma marca de vehículos.

La respuesta del vicepresidente de SAIC

El vicepresidente de la multinacional china SAIC, Wu Bing, ha destacado "el arranque exitoso" de su llegada a Galicia con el primer barco portavehículos que ha desembarcado 700 coches de MG en el puerto exterior de Ferrol. En un acto en el puerto exterior con motivo de la recepción oficial a este primer buque portavehículos de SAIC, el vicepresidente del gigante chino ha prometido un futuro de "beneficio mutuo y crear prosperidad juntos" con sus "socios españoles y gallegos". "Es un momento histórico para Ferrol", valora.

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Explica que este primer desembarco "ya ha generado muchos puestos de trabajo" --ha citado la descarga de Pérez Torres y el almacenamiento de Einsa--, por lo que "a medida que siga creciendo" habrá "más empleos de calidad". Resalta que se ofrecerá a los gallegos "una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible".

SAIC construirá en el puerto exterior de Ferrol su primera planta de coches eléctricos en Europa --con la fabricación de 120.000 al año-- y contará con un centro logístico en As Pontes (A Coruña), con una inversión de 200 millones de euros y la creación de 2.300 empleos. La previsión es que esté operativa antes de que termine 2028.