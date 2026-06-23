Japón logra el hito de extraer del fondo del Pacífico tierras raras a 6.000 metros

El buque Chikyu supera con éxito "la primera prueba de este tipo en el mundo a tanta distancia de la superficie del océano"

EEUU y Japón se ponen de acuerdo en tierras raras y minerales críticos: inauguran una nueva "era dorada"

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Japón acaba de lograr un hito que nadie había conseguido antes, extraer lodo rico en tierras raras a casi 6.000 metros de profundidad en pleno océano Pacífico. La operación la ha protagonizado el buque de perforación científica Chikyu, operado por la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre (JAMSTEC), cerca de la remota isla de Minamitori, situada a unos 1.900 kilómetros al sureste de Tokio y dentro de la zona económica exclusiva del país. Lo ha anunciado este domingo el ministro de Educación y Ciencia del país, Yohei Matsumoto en su cuenta de X.

El barco de Jamstec zarpó el 12 de enero, y se espera que vuelva a puerto el 14 de febrero tras realizar pruebas de extracción junto a la isla durante unos 20 días. "El objetivo de esta prueba es comprobar la conexión de un sistema de minería y será el primer intento de Japón de industrializar tierras raras de producción nacional. También será la primera prueba de este tipo en el mundo realizada en el lecho marino a una profundidad aproximada de 6.000 metros", explicó la agencia en un comunicado en diciembre detallando la operación.

Es la primera vez que se sube este tipo de material desde esta profundidad

La primera muestra de lodo se recuperó con éxito el 1 de febrero, lo que convierte la operación en la primera del mundo en subir este tipo de material desde semejante profundidad. Para llegar hasta allí, los ingenieros conectaron desde el barco una columna de unos 600 tramos de tubería, de diez metros cada uno, hasta el lecho marino. Un dispositivo situado en el extremo encerró el lodo, lo mezcló con agua de mar y lo bombeó de vuelta a la superficie a través de casi seis kilómetros de agua.

En 2018, un equipo de investigadores japoneses estimó que la zona alrededor de Minamitori contiene más de 16 millones de toneladas de óxidos de tierras raras, lo que el diario Nikkei sitúa como la tercera mayor reserva del mundo.

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Las reservas de itrio de la región bastarían para cubrir la demanda mundial durante unos 780 años

Según los cálculos de la Universidad de Tokio, las reservas de itrio de la región bastarían para cubrir la demanda mundial durante unos 780 años, las de disprosio durante unos 730, las de europio durante unos 620 y las de terbio durante unos 420. Se trata de elementos esenciales para fabricar imanes permanentes de alto rendimiento, motores de coches eléctricos, turbinas eólicas y numerosos sistemas de defensa.

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China controla la mayor parte de la producción global de tierras raras pesadas

El lodo japonés tiene además una ventaja añadida frente a muchas minas terrestres, y es que apenas contiene elementos radiactivos.

La primera ministra Sanae Takaichi subrayó en un comunicado que la recuperación representa “un primer paso hacia la industrialización de tierras raras de producción nacional en Japón”. Takaichi aseguró que el país trabajará para establecer cadenas de suministro resilientes y evitar la “dependencia excesiva de un país en particular”.

China controla la mayor parte de la producción global de tierras raras pesadas. Las tierras raras, un grupo de 17 metales complejos de extraer, son fundamentales para sectores como la energía renovable, la industria aeroespacial y la tecnología de misiles. Estados Unidos, por su parte, ha ampliado la lista de minerales críticos a 50 elementos, considerados esenciales para la economía y la seguridad nacional.

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El programa japonés contempla demostrar la viabilidad completa del proceso, desde la minería hasta la separación y refinamiento de los minerales, según indicó el secretario adjunto del Gabinete, Masanao Ozaki. Las autoridades confirmaron que los análisis para determinar el volumen y la concentración de tierras raras en la muestra siguen en curso.