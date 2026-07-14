Los científicos hallaron un tipo de azúcar en el espacio que se encuentra de forma natural en algunas frutas

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Los científicos están cada vez más cerca de entender el origen de la vida gracias al descubrimiento de azúcar en el centro de la Vía Láctea. Según informa 'The New York Times', en la publicación disponible en la revista científica 'Nature Astronomy', la aparición de está molécula fue clave para que surgiera la Tierra y la vida en ella.

Ahora, el nuevo reto es explicar cómo ha llegado el azúcar hasta nuevo planeta. La teoría más razonable es que llegaron a través de impactos de asteroides y cometas, ya que se ha encontrado glucosa y la ribosa en estos meteoritos. Los científicos calculan que entre 0,5 y 50 millones de toneladas de este azúcar podrían haber llegado a la Tierra en la etapa inicial de su historia.

¿Cómo encontraron azúcar en la Vía Láctea?

Izaskun Jiménez-Serra, astroquímica del Centro de Astrobiología de España y directora del nuevo estudio, explica que el medio interestelar de la Vía Láctea es uno de los lugares más probables para encontrar moléculas orgánicas grandes. Y cuando hablamos de medio interestelar nos referimos a todo el polvo y gases que hay entre los sistemas solares. Los científicos se refieren a ello como "una impresionante fábrica química".

Los investigadores hicieron este descubrimiento tras usar dos radiotelescopios para estudiar el centro de la Vía Láctea. Estos instrumentos captan las ondas de radio que emiten las moléculas presentes en el espacio. Cada molécula genera una especie de "firma" o patrón de señales diferente cuando se mueve o gira.

La eritrulosa, un tipo de azúcar que se encuentra en las frutas

Los científicos compararon esas señalas con las obtenidas en experimentos de laboratorio. Gracias a esto, pudieron identificar qué sustancias estaban presentes en una nube de gas y polvo cercana al centro de la galaxia. En ese momento fue cuando encontraron una coincidencia con la eritrulosa, un tipo de azúcar formado por cuatro átomos de carbono, ocho de hidrógeno y cuatro de oxígeno. Casualmente, esta misma molécula se encuentra de forma natural en frutas como las frambuesas.

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Este hallazgo es importante porque el azúcar es un componente básico del ARN o ácido ribonucleico, una molécula presente en todas las células que actúa como mensajera del ADN. Su función principal es copiar el contenido genético y traducirlo en proteínas, las cuales son indispensables para la estructura y el funcionamiento de nuestro cuerpo.

¿Por qué es tan importante este descubrimiento?

Este descubrimiento confirma que el azúcar puede formarse sin vida en el medio interestelar y existe antes de que se hayan formado las estrellas y los planetas. Así, se empieza a explicar el origen de la vida y se abren las posibilidades de que esta se hubiese podido formar en otro lugar del universo, por lo que podría haber vida en otros rincones.

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Jiménez-Serra señala que está deseando encontrar azúcares más grandes como la ribosa y la desoxirribosa porque estos conforman directamente el ARN y el ADN.