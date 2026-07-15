Raquel Noya A Coruña, 15 JUL 2026 - 07:30h.

En el marco de un proyecto de clase para la asignatura de contabilidad de un instituto de FP, han creado la marca Eskalium

El equipo, de mano de su profesora, busca ahora financiación y validación oficial para llevar el proyecto al mercado

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Lo que comenzó como un trabajo de clase en un ciclo medio de FP se ha convertido en un proyecto con proyección internacional que ha despertado el interés de medios de comunicación de todo el país. Se trata de Eskalium, una iniciativa desarrollada por tres estudiantes del centro de formación profesional Nebrija Torre de Hércules de A Coruña, que busca transformar las escamas de pescado, un residuo abundante en Galicia, en baldosas ecológicas mediante un proceso basado en la economía circular para lo que ya han dado los primeros pasos participando en distintos concursos de alcance internacional.

La profesora que ha acompañado al equipo durante todo el proceso, Montserrat López, destaca especialmente el mérito de los alumnos por haber logrado llegar tan lejos en tan poco tiempo. “Tienen mucho mérito porque, al ser un centro de FP, se conocieron este año y juntos ya han conseguido retos increíbles”, explica. Los protagonistas del proyecto son Álex Pernas, Carmen Pastoriza y Diego Cayazzo, estudiantes de Gestión Administrativa que comenzaron trabajando en una idea empresarial dentro de la asignatura de contabilidad.

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“Cada año les pido que creen una empresa ficticia. Algunos proyectos se quedan simplemente en un trabajo de clase, pero ellos se lo han tomado muy en serio y han conseguido crear algo de alcance internacional”, señala López. Aquella propuesta inicial fue evolucionando hasta encontrar en las escamas de pescado una materia prima con potencial para la construcción sostenible y han seguido desarrollando y perfeccionando el proyecto.

Idea vinculada al mar

Los propios alumnos explicaron que la idea surgió al buscar una solución vinculada al mar, un entorno muy presente en Galicia. Después de investigar sobre las propiedades de las escamas, descubrieron que podían aprovecharse para fabricar nuevos materiales. Para conseguir la materia prima contaron con la colaboración de mercados como los de Lugo y As Conchiñas, que les facilitaron las escamas. Posteriormente, los estudiantes se encargaron de limpiarlas, secarlas y experimentar con diferentes aglutinantes hasta conseguir las primeras baldosas. Algo que, según señala su profesora, tuvo algún que otro imprevisto: “Un día tuvimos que desalojar el pequeño laboratorio que tenemos en el instituto por el fuerte olor que desprendía uno de los experimentos”, señala López.

El resultado es un producto biodegradable que apuesta por reducir residuos y dar una nueva vida a un subproducto orgánico con escaso aprovechamiento actual. Además, las baldosas pueden incorporar diferentes acabados: “Incluso las baldosas negras se tiñen utilizando tinta de calamar”, destaca Montserrat López, que pone en valor el carácter sostenible de todo el proceso.

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Premios en concursos de emprendimiento

El proyecto ha despertado interés en distintos concursos de emprendimiento. Eskalium logró el segundo premio del concurso Inicia del Ayuntamiento de A Coruña, participó en iniciativas como Vilaciencia y llegó hasta la Universidad de Nebrija en Madrid. También obtuvo el reconocimiento de Junior Achievement España y el premio Zinkers de Repsol, dotado con 2.500 euros para impulsar la iniciativa. Además, fue seleccionado entre cientos de propuestas como uno de los proyectos finalistas de ImaginPlanet Challenge.

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El siguiente gran paso para el equipo fue representar a España en Gen E 2026, celebrado en Riga, uno de los mayores encuentros de emprendimiento juvenil de Europa, donde compitieron junto a proyectos procedentes de otros 39 países. Allí pudieron presentar Eskalium mediante un expositor, una presentación pública y una entrevista en inglés que también supuso un reto para ellos y del que "salieron exitosos”, asegura Montserrat.

A pesar de los reconocimientos, la profesora insiste en que todavía queda mucho camino por recorrer. “Mi ilusión y su ilusión es que puedan convertirse en Cooperativa Juvenil Gallega”, afirma. Para conseguirlo, considera fundamental contar con apoyo institucional y financiación que permita continuar desarrollando la idea.

Reunión con la Conselleira de Pesca

La docente explica que ya ha comenzado a contactar con diferentes organismos y que este viernes serán recibidos por la Conselleira de Pesca, con la esperanza de que pueda conocer de cerca el proyecto y valorar posibles vías de colaboración. “Ojalá se interese por el proyecto”, señala.

Entre los objetivos inmediatos está seguir participando en concursos y certámenes para aumentar la visibilidad de Eskalium, pero también avanzar en la validación técnica del producto. “Necesitamos que un laboratorio oficial certifique la validez de las baldosas para utilizarse en construcción, porque nosotros hemos hecho pruebas de andar por casa, pero no son oficiales”, explica López.

La profesora recuerda que el crecimiento del proyecto ha sido progresivo e inesperado. Lo que empezó como una actividad académica fue adquiriendo nuevas dimensiones gracias al esfuerzo de los tres estudiantes. “No fue casualidad”, sostiene, destacando la implicación, la constancia y el trabajo que hay detrás de una iniciativa que nació en un aula de FP y que ahora aspira a convertirse en una alternativa real dentro de la construcción sostenible.