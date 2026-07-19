Recorrido por 'Galáctica', el mayor centro de divulgación astronómica de Europa.

El lugar de Teruel donde se retransmitirá el eclipse total de sol el 12 de agosto: la Agencia Espacial Europea considera que es "único en el mundo"

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El próximo 12 de agosto, España vivirá un eclipse total de sol que la convertirá en la meca de los amantes de la astronomía. Uno de los lugares en donde mejor se va a poder contemplar está en pleno corazón de eso que llamamos 'la España vaciada', un paraje de un cielo tan especial que resulta inmejorable también para observar el universo cuando la noche nos revela todos sus secretos.

Acaban de caer la noche y cinco telescopios ya están preparados en el primer escenario. Sobre la Sierra de Javalandre, en Teruel, el cielo es un regalo. Sin apenas contaminación lumínica y con unas condiciones de estabilidad y nitidez que lo hacen único para la clase de observación que ofrece 'Galáctica'.

Las experiencias que ofrece 'Galáctica'

Es el mayor centro de divulgación astronómica de Europa. Bajo una de sus cúpulas, se ubica el telescopio GT80 que permite llegar con la mirada hasta distancias inconcebibles que hemos visto por lo que nos llega en forma de imágenes captadas por las grandes agencias espaciales o por diferentes astrofotógrafos.

En otra de las experiencias que ofrece, la mirada es única y queda entre el universo y quien lo observa, guiado por gente que sabe explicar también a simple vista esa muchedumbre que brilla en el firmamento. Este lugar se prepara para albergar un festival de divulgación que servirá para completar la visión de ese evento histórico, el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.