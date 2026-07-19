Manuel Pimentel 19 JUL 2026 - 06:00h.

El eclipse será parcial en Andalucía pero es una oportunidad para preparse ante el eclipse total de sol del año que viene

La guía para ver el eclipse solar total en España: la franja de la península y la hora exacta dónde se verá

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GranadaFaltan pocas semanas para que el cielo se convierta en escenario de un evento muy especial. El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de sol visible desde la península en más de un siglo, cuando la luna se sitúe entre la Tierra y el astro rey. Este eclipse no será total en Andalucia, aunque seguirá siendo posible ver un eclipse parcial de gran intensidad.

La ubicación es clave para disfrutar al máximo de este fenómeno. Para poder apreciar el eclipse en su totalidad, habrá que observarlo desde otros puntos de la geografía española. Quienes estén en la mitad norte peninsular tendrán esa suerte.

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Andalucia también gozará de una gran visibilidad, ya que el oscurecimiento podrá ser de hasta un 90% en la mayor parte del territorio. Almería será la provincia andaluza más privilegiada donde mejor se vivirá un eclipse de sol que no se repetirá en España hasta el año 2053.

Una oportunidad para los andaluces

"Hay que tener en cuenta que este eclipse se produce en el atardecer, cuando el sol se pone en el horizonte, por lo que cuanto más al este nos vayamos, más bajo lo veremos", explica Antonio García Hernández, profesor del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la UGR.

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Sin embargo, al estar más 'pegado al horizonte', es más probable que haya más obstáculos como árboles o edificios que dificulten la visibilidad. "Mientras que hacia el oeste, como en Huelva, lo veríamos más alto, pero no en el mismo grado de totalidad".

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García Hernández subraya que lo más interesante de este eclipse "son los efectos indirectos que se producen", por lo que recomienda "fijarse todo lo que sucede alrededor, en las sombras, los árboles...".

Además, García Hernández explica que este evento "representa para Andalucia una oportunidad para prepararse para el eclipse que se producirá el año que viene, que sí será total en el sur. Que tengamos dos eclipses seguidos casi totales es un hecho extraordinario", añade.

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La duración completa del eclipse del 12 de agosto será de aproximadamente 4 horas y media, comenzando a las 17:34 horas y finalizando a las 21:58 horas. Desde España, esta duración será menor y en Andalucía oscilará alrededor de 1 hora y 48 minutos, alcanzando su punto de máximo esplendor entre las 20:36 y las 20:39 horas. Este momento exacto variará ligeramente según nos vayamos desplazando.

Cómo ver mejor el eclipse

La clave para disfrutar del eclipse en su mayor esplendor es localizar un lugar que tenga buena visibilidad hacia el oeste. Hay que asegurarse de buscar un punto en el que el horizonte esté completamente despejado, libre de montañas, árboles, edificios. También es recomendable evitar zonas con mucha contaminación lumínica.

Además, es muy importante tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para evitar daños irreversibles en la vista. Primero, nunca se debe mirar directamente al sol, ya sea a simple vista o incluso con gafas, ya que nunca llega a estar completamente cubierto por la luna. Si se utilizan gafas eclipse homologadas hay que seguir estrictamente las instrucciones. Tampoco se debe mirar a través de cámaras, prismáticos o cualquier otro artilugio sin los filtros adecuados.

Quienes no tengan la posibilidad de disfrutar de este espectáculo que nos ofrece el espacio, tendrán que esperar casi un año para tener una nueva oportunidad. Durante la mañana del próximo 2 de agosto de 2027, fecha en la que habría otro eclipse total que recorrería la franja sur peninsular. La siguiente cita astronómica será el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular que podrá ser observado en una franja comprendida del suroeste a noreste de España.