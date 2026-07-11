Asun Chamoso 11 JUL 2026 - 13:26h.

La Generalitat impulsa un proyecto de ciencia colaborativa para el eclipse solar del 12 de agosto

Se estudiarán datos anónimos de frecuencia cardíaca o respiración de dispositivos portátiles

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BarcelonaDurante el atardecer del miércoles 12 de agosto tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde España en más de un siglo. Una oportunidad única también para iniciativas únicas. Cataluña impulsa el proyecto Solaris de ciencia colaborativa con participación ciudadana, que permitirá analizar la respuesta del cuerpo humano durante el eclipse a partir de los datos anónimos recogidos por relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles. Para ello, espera contar con 5.000 voluntarios para estudiar antes, durante y después la frecuencia cardíaca o la respiración. "Es un estudio pionero porque es la primera vez que se impulsa una investigación de estas características tanto desde la vertiente científica como de participación ciudadana y ciencia colaborativa. Esperamos una participación muy elevada, porque cuanto más personas colaboren, más representativos y valiosos serán los resultados", destaca Maria Jesús Cruz Carmona, jefa del grupo de investigación de Neumología del VHIR.

El proyecto Solaris (Seguimiento de Observaciones de la Actividad Cardíaca y Respiratoria durante un Eclipse Solar) está promovido por la conselleria de Investigación y Universidades, en el marco de la iniciativa 'Cataluña mira al cielo'. La iniciativa se ha desarrollado con la participación del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), a través de los grupos de investigación de Neumología y Enfermedades Cardiovasculares, y del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) para evaluar la reacción humana ante un fenómeno astronómico excepcional.

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Para la consellera, Núria Montserrat, el proyecto "contribuye a poner en valor la investigación que se realiza en Cataluña, incentivando una colaboración con la ciudadanía que nos permitirá generar nuevo conocimiento y comprender mejor un fenómeno tan único como el de los eclipses". Además, destaca que la iniciativa "está en sintonía con la voluntad del Gobierno de trabajar siempre sobre la base de una ciencia que queremos que llegue al conjunto de la sociedad, un objetivo que nos alinea con los valores de la ciencia abierta".

El astrofísico y divulgador científico del IEEC, Eduard Masana, afirma que "nos encontramos ante una oportunidad única para acercar la ciencia a la sociedad y lo hemos hecho de forma sencilla, para garantizar que el mayor número posible de personas se anime a participar".

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Cinco días de recogida de datos

La participación voluntaria de la ciudadanía y el uso de dispositivos portátiles como relojes inteligentes permitirán analizar posibles variaciones en parámetros fisiológicos, como la frecuencia cardíaca o la respiración. Los cambios en las condiciones provocados por el fenómeno astronómico contribuirán a generar conocimiento científico sobre la relación entre los fenómenos naturales, las emociones y la salud. "El eclipse es un fenómeno que despierta pasiones y, mediante este estudio basado en la contribución de los ciudadanos, podremos evaluar cómo se traduce en la respuesta fisiológica de las personas. Se trata de una situación muy especial: de repente se hace de noche, baja la temperatura y se vive de manera colectiva, como un acontecimiento único. Creemos que todos estos factores tendrán un impacto fisiológico, y eso es precisamente lo que queremos estudiar comparando los datos de los dos días previos al eclipse, los del propio día y los de los dos días posteriores", subraya Maria Jesús Cruz Carmona.

El proyecto Solaris utiliza la tecnología de OneCareAI para facilitar la recogida segura y anónima de los datos biométricos necesarios para el estudio. El estudio abre la puerta a obtener un conjunto de datos sin precedentes y refuerza el papel de la ciencia ciudadana como herramienta para avanzar en la investigación biomédica y ambiental. Para participar, únicamente será necesario disponer de un dispositivo portátil capaz de registrar como mínimo la frecuencia cardíaca, descargar la aplicación del proyecto y sincronizarla con el dispositivo.

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Requisitos

Para garantizar la validez científica del proyecto y permitir un análisis riguroso, es imprescindible que los datos enviados cumplan una serie de requisitos. En primer lugar, deben contener referencia temporal, con registros de los días previos y posteriores al acontecimiento para establecer una base comparativa respecto al comportamiento observado durante el eclipse. La cobertura del acontecimiento se realizará durante cinco días consecutivos: los dos días previos, la jornada del eclipse y los dos días posteriores. Finalmente, será necesario evitar realizar actividad física intensa durante las mediciones.

"Solaris es también una oportunidad para abrir la investigación, hacerla más cercana e invitar a la sociedad a formar parte de ella. Queremos despertar curiosidad y demostrar que cualquier persona también puede contribuir a generar conocimiento. En este caso, el valor es precisamente la suma de muchos datos individuales que, juntos, nos permiten responder preguntas que no podríamos resolver de otra manera. Es una forma de colectivizar el conocimiento y de entender la investigación como una acción compartida entre la comunidad científica y la sociedad", apunta Sara Mas, responsable de la Oficina de Impacto y RRI del VHIR.

Se espera que los primeros resultados de este proyecto único estén disponibles a partir de finales de septiembre.