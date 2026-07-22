Una nueva nanomedicina inhalada basada en ARN podría mejorar el tratamiento del cáncer de pulmón

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El doctor Antoni Torres Coll ha desarrollado una tesis doctoral en IQS centrada en una innovadora nanomedicina inhalada basada en ARN para el tratamiento del cáncer de pulmón. El sistema utiliza polímeros como vehículo para administrar la terapia directamente al tejido pulmonar.

El trabajo se ha llevado a cabo en el Grupo de Ingeniería de Materiales GEMAT - NanoTher Nanotherapies Lab bajo la codirección de las doctoras Cristina Fornaguera Puigvert y Salvador Borrós Gómez, integrando conocimientos de química de polímeros, nanotecnología y tecnología farmacéutica. Según explica IQS, esta investigación plantea una solución a algunos de los principales problemas que presentan las terapias actuales basadas en ARN mensajero (mARN) y ARN interferente (siARN).

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Aunque estas terapias tienen un gran potencial para modular la expresión genética en enfermedades como el cáncer de pulmón, su aplicación clínica se ha visto limitada por la inestabilidad del ARN y por la dificultad para que el tratamiento llegue de forma eficaz al tejido pulmonar.

Nanopartículas más precisas y eficaces

La tesis propone un nuevo sistema de diseño basado en polímeros de poli(β-aminoéster) (pBAEs). Para ello, el investigador ha utilizado una estrategia modular basada en química "click", que permite separar la unión del ARN de la modificación superficial de las nanopartículas.

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Este enfoque hace posible ajustar con precisión propiedades como la captación celular y la especificidad hacia distintos tipos de células, resultados que ya han sido validados en modelos tridimensionales avanzados de pulmón. Uno de los principales retos de las terapias inhaladas es la mucosa pulmonar, que suele impedir que las nanopartículas alcancen el tejido diana.

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La investigación demuestra que el uso de superficies zwitteriónicas reduce la adhesión al moco y mejora la difusión de las nanopartículas, facilitando que la nanomedicina llegue de forma más eficiente al epitelio pulmonar.

Un tratamiento más estable y sin necesidad de cadena de frío

En colaboración con la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, el equipo ha desarrollado además una forma farmacéutica en polvo inhalable, obtenida mediante un proceso de secado por atomización (spray-drying), con excelentes propiedades para su administración respiratoria.

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Frente a los sistemas lipídicos convencionales, este nuevo sistema mantiene la estabilidad del ARN tras el proceso de fabricación y elimina la necesidad de conservar el tratamiento en cadena de frío, una de las principales limitaciones de este tipo de terapias.

Los investigadores concluyen que los sistemas basados en pBAEs representan una alternativa prometedora como vectores inhalables para terapias de ARN, abriendo nuevas posibilidades en el tratamiento del cáncer de pulmón.