El empleado participó en cuatro carreras de “muy altas exigencias físicas” mientras estaba de baja médica por cervicalgia

Una empresa, obligada a indemnizar a un hombre al que despidió por ir a trabajar en bermudas y ver el fútbol en su móvil en horario laboral

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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador que participó en cuatro pruebas deportivas durante una baja médica por cervicalgia. El trabajador de la empresa Gamesa Energy Transmission se encontraba en situación de incapacidad temporal desde el 15 de julio de 2024 por una lesión cervical.

Sin embargo, durante los siguientes meses participó en cuatro competiciones deportivas de gran exigencia, tal y como informa ‘El Diario Vasco’. Dichas competiciones fueron la Hiru Txikiak, una prueba de Trail y marcha larga de 42 kilómetros y 2.100 metros de desnivel positivo; el Camino de Dragones, una carrera por relevos de 330 kilómetros y 8.000 metros de desnivel positivo; la Ibiza Trail Maratón Festiva, de 48 kilómetros y 1.700 metros de desnivel; y la Mallorca by UTMB 2024, de 47 kilómetros.

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Al conocer la situación, la compañía le comunicó el despido disciplinario el 25 de marzo de 2025 por la “simulación de enfermedad o accidente” y por transgresión de la buena fe contractual.

Una petición "intranscendente"

Fue entonces cuando el empleado, que llevaba trabajando en la empresa desde 2008, acudió a los tribunales para tratar de revocar la decisión empresarial. Tanto el Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao como ahora el TSJPV han respaldado la decisión de la empresa.

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Según el citado medio vasco, el organismo judicial ha ido más allá y ha despreciado la petición del trabajador al considerar “intranscendente” que el empleado sea “una persona habituada y experimentada en las actividades deportivas que generaron su despido disciplinario”.

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“Las pruebas documentales que alega serían innecesarias para tener por cierto tal hecho, a la vista de la descripción de las pruebas deportivas ya recogidas en la sentencia. Pero la información adicional que se propone resulta intrascendente para resolver la controversia. Más bien sorprende que su extraordinaria forma física cediera ante la cervicalgia por la que se encontraba en incapacidad temporal”, señala el tribunal.

El tribunal considera que la cuestión es “mucho más sencilla” y destaca que el trabajador participó en cuatro competiciones de “muy altas exigencias físicas” mientras permanecía de baja por una patología física.