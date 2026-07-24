El oso pardo miente para poder disuadir a sus enemigos: finge ser más grande y alto

Idoia Rivas 24 JUL 2026 - 17:48h.

En época de celo los más jóvenes se ponen de puntillas para marcar más altura de la que tienen.

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La supervivencia en la vida salvaje requiere de una gran capacidad de adaptación. Los científicos están muy sorprendidos después de detectar la capacidad de mentir en el oso pardo. Es algo muy excepcional, pero algunos ejemplares son capaces de simular una mayor altura y tamaño corporal, para disuadir a sus enemigos. En época de celo los más jóvenes se ponen de puntillas para marcar más altura de la que tienen.

Lo osos pardos mienten a veces para parecer más grandes, más imponentes y disuadir a rivales mayores. Les mandan mensajes para que se lo piensen si quieren pelea. Para ello utilizan marcas visuales y olorosas como indicadores del tamaño la fortaleza y su rol dominante.

En el estudio en el que ha participado el Museo de Ciencias Naturales, los investigadores observaron una señal visual a tres metros, una elevación inalcanzable. Pero el hallazgo de una rama rota justo debajo de la marca delató la trampa, el animal trepó para marcar. También aprovecharon las plataformas instaladas junto a árboles y postes utilizados habitualmente para el marcaje.

Solo siete machos adultos y jóvenes, de 164 engañaron. Eso significa que son poco mentirosos y las marcas de comunicación siguen siendo fiables. Los osos no son deshonestos, pero a veces mienten, sí