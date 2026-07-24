Agencia EFE 24 JUL 2026 - 11:00h.

Unos cuidados basados en alimentación cada dos horas, control de temperatura y estimulación de comportamientos propios de la especie han permitido el favorable desarrollo de la cría de lémur

Para evitar que el animal se acostumbre al contacto humano, el peluche simula el cuerpo de su madre, que abandonó a su cría al nacer

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En Colombia, una cría de lémur no se separa su peluche al no ser aceptada por su madre. El animal de cola anillada lucha por salir adelante en el Zoológico de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca en el suroeste del país, tal y como lo hizo Punch, el mono japonés que se hizo viral por encontrar refugio abrazando también a un peluche.

La cría de lémur nació el pasado18 de junio con 70 gramos de peso. Aunque sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas, los cuidados de un equipo de especialistas han permitido su favorable desarrollo gracias a un protocolo que incluye alimentación cada dos horas, control de la temperatura y estimulación de comportamientos propios de la especie.

"Nos dimos cuenta de que la madre tenía periodos de separación con la cría y eso no era normal. Vimos que su vida podía correr peligro y por eso iniciamos una crianza profesional asistida", relata el médico veterinario y coordinador del área de Medicina Preventiva del Zoológico de Cali, Camilo Mendoza.

Se trata de una especie en peligro de extinción

El especialista señala que estas situaciones también ocurren en estado silvestre, donde las probabilidades de supervivencia son muy bajas. Sin embargo, gracias a la atención del personal del zoo se puede "realizar una crianza que aumenta significativamente sus posibilidades de salir adelante", explica.

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Como parte del tratamiento, la cría recibe tomas de leche de fórmula elaborada especialmente para la especie cada dos horas, también durante la madrugada. Además, recientemente ha comenzado a ingerir papillas elaboradas con verduras orgánicas.

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Permanece en una incubadora que mantiene estable su temperatura corporal y es sometida a sesiones de higiene con cepillos especiales que simulan el cuidado materno y estimulan funciones básicas como la defecación.

"Esta crianza requiere un gran trabajo del equipo porque necesita monitoreo constante. El acicalamiento con los cepillos permite estimular comportamientos básicos, como la defecación, ya que en los primates son los padres quienes normalmente inducen estos procesos", explica Mendoza.

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Uno de los mayores retos consiste en evitar que el animal se acostumbre al contacto humano. Para ello, durante la alimentación permanece aferrado a un peluche que simula el cuerpo de su madre mientras los cuidadores utilizan guantes y mascarillas para reducir al mínimo la interacción directa.

"Cuando complete su desarrollo inicial, comenzará un proceso de enriquecimiento ambiental con ramas y estructuras para trepar antes de iniciar un acercamiento gradual con el resto de la manada", indica Mendoza.

El lémur, endémico de Madagascar, está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie En Peligro dentro de su Lista Roja de Especies Amenazadas debido a la pérdida de hábitat, la deforestación, la caza y el tráfico ilegal de fauna.