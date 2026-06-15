Algunos de los testigos de este animal corriendo por la carretera no daban crédito de lo que estaban viendo

Graban a un oso pardo corriendo por la carretera NA-140 entre Ochagavía y Ezcároz, Navarra

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Un grupo de jóvenes volvía de fiesta cuando de repente se encontraron a un oso pardo delante de coche corriendo en Navarra. En este tipo de casos, se deben de seguir unos pasos concretos para garantizar la seguridad del animal y la nuestra. "Calla, que es un oso. Flipas", así se escucha en el vídeo que ya corre como la pólvora en redes sociales.

Avistar a un oso pardo en una zona transitada es poco común, aunque hay una puntualización que destacar. "No es que bajen a las poblaciones sino que están en su territorio", explica Santiago Borragán, veterinario del Parque Natural Cabárceno.

"Hay pocos osos y ver uno de cerca es una suerte", afirma el veterinario

Algunos de los testigos de este animal corriendo por la carretera no daban crédito de lo que estaban viendo. Y uno de ellos suelta: "Me ha sentado mal el cubata". El veterinario asegura que "hay pocos osos y ver uno de cerca es una suerte". En total, hay 130 en la cordillera pirenaica. Por eso, es muy importante saber qué hacer si vemos uno.

"Hay que disminuir la velocidad y, en todo caso, tocar el claxon para que el oso lo vea y se aleje. En ninguna circunstancia lo que hizo esta persona: hacerlo correr y ponerlo nervioso", asevera el experto. Perseguir a un oso puede acabar en accidente y viola la ley, ya que es una especie protegida.

Después de la difusión del vídeo, los habitantes del pueblo todavía se resisten a creer que tienen a estos nuevos vecinos tan cerca.